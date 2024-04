Poduzetnik Zoran Jelčić (43) ugostit će protukandidate u svom domu u Metkoviću. Zoran se bavi građevinom, oženjen je i otac je troje djece.

U "Večeru za 5" koju pratimo na RTL-u i dan ranije na Voyu, prijavila ga je supruga Sandra.

Donedavno se bavio sportom, no nakon operacije kralježnice okrenuo se sviranju, pjevanju i plesanju. Obožava spravljati rižota i sve vrste ribe, a ljubitelj je tradicionalne dalmatinske kuhinje.

"Završio sam strojarstvo, ali sam se u međuvremenu odlučio u Njemačku pa sam tamo radio kao knaufer. Vratio sam se i otvorio tu svoju tvrtku, uspješno radim 14 godina i zadovoljan sam. Ujutro se rano budim, kavica i onda posao, obaveze, obilazak gradilišta, nabavka robe da majstori imaju sve. To je to. Slobodno vrijeme volim zasvirati, igrati s djecom i na more s brodom poći", otkrio je Zoran.

'Večeru za 5' smatra lijepim iskustvom

"U mladosti sam svirao gitaru, poslije sam se prebacio na harmoniku. Svirali smo i svadbe, bilo je lijepo i veselo. U emisiju sam se prijavio jer mi je supruga rekla da će biti fino i zabavno pa sam odlučio probati. Lijepo je iskustvo", zaključio je današnji domaćin.

Večeru je odlučio spraviti od sastojaka kao što su sipa, gamberi, mrkva, krumpir, lješnjaci, puding od vanilije i bijela čokolada.

"Je l' ovo večerašnja večera? Ispunio mi je želju sto posto - sipa, gamberi...", jasan je bio Ljubo.

"Sve mi se sviđa, mislim da ću se baš najesti", zaključila je Nina.

Hoće li Zoran svojim jelima osvojiti ekipu, gledajte na RTL-u od 17.45 sati.

