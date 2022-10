Nakon što su plavci jučer izgubili još jednog člana svojeg tima te ostali na samo četvero ljudi, večeras ih je u teretani dočekalo iznenađenje – nepoznata osoba!

Antonio Vuksanović, urednik sportske redakcije RTL-a, "U ovom ciklusu nema ništa od vaših sprava za vježbanje. Sve što ćete imati u ovom ciklusu od sprava odlučit ćete zajedničkom odlukom uz pomoć aukcije i ovih dvije tisuće kredita koje se nalaze pred vama. Birajte mudro i pažljivo. Ukupno je deset sprava koje ćete pokušati osvojiti. Birajte kvalitetno jer te sprave će vam pomoći u vašem daljnjem treningu".

Licitacija je krenula, a na pola licitiranja plavi je tim već kupio girije, slam lopte, medicinke te gume, dok je crveni tim ima samo utege.

Pri kraju licitacije crveni su se uspjeli izboriti za bicikle, a ostala je još kutija iznenađenja za licitirati koju su dobili plavci jer im je ostalo više kredita u blagajni. Antonio je otvorio tajanstvenu kutiju, a u njoj je bio set boksačkih rukavica i vreća.

"Ulazimo u ciklus u kojem nam je tema stres", rekao je Edo svom timu te dodao da je i trening jedna vrsta stresa.

Željka se raduje lijepoj budućnosti

Željka je Edi ispričala da je najveći stres ona sama sebi, i da bi voljela biti voljena. "Vjerujem u ljubav, ali ne vjerujem da je ljubav suđena meni, a to je nešto što najviše želim cijeli život da me netko voli zbog onoga što jesam i što mogu dati i dajem. Ne poznam ljubav muškarca prema ženi jer me još nijedan nije iskreno volio", otkrila je Željka te rekla još jednu svoju tajnu: "Moj Matija ima 13 godina i mislila sam još pet da poživim da on bude punoljetan da ga podignem na noge i da je moja svrha na ovom svijetu gotova", rekla je pa dodala da joj se stav ipak promijenio.

"Sviđa mi se u kojoj sam sad fazi i mislim da napokon puštam to negativno i tužno i mislim kad kažem da smatram da me čeka lijepa budućnost", zaključila je Željka.

Maja je bila presretna baš kao i Matea kad je primijetila da se Matea na treningu napokon počela znojiti. "Ne mogu ti opisati koliko sam sretna, već sam se počela zapitkivati hoću li se ja ikad početi znojiti jer ovako ispada da ja ništa ne radim", objasnila je Matea.

Maja je na kraju treninga rekla Filipu da ima iznenađenje za njega. "Pripremila sam ti trening gdje ćeš se moći dobro ispucati", rekla mu je Maja te predala boksačke rukavice, a Filip je odradio odličan trening. "Glava mu nije dala da odustane i drago mi je da je probudio taj moment u sebi!", sretna je bila Maja te mu je rekla da ima posebno iznenađenje za njega – telefonski videopoziv s roditeljima.

Edo pomaže Daliboru kod problema s mucanjem

Za to vrijeme Edo je s Daliborom pričao o njegovom problemu s mucanjem koje seže iz ranog djetinjstva nakon što je Dalibora ugrizao pas. Edo mu je odlučio pomoći pa je u goste doveo Anu Odak, stručnjakinju za terapiju pasa koja je sa svojim Border Collijem Kotom došla u Gerovo kako bi se Dalibor barem malo približio čovjekovom najboljem prijatelju. Na kraju je uspio čak i pomaziti Kotu i to je bilo prvi put nakon deset godina da se približio psu!

"Ako sam uspio prići psu nadam se da ću uspjeti prići i povrću iako mi strah od pasa djeluje puno manje nego strah od povrća", zaključio je Dalibor.

Timovi su nakon odmora prisustvovali i masterclassu nutricionistice Martine Linarić koja im je postavila pitanje zašto misle da radi planove prehrane. "U petom smo ciklusu, a vi i dalje ne poštujete jelovnike!", ljuto im je rekla Martina dodajući da je ujutro vidjela tonu bačene hrane u kanti za smeće te hrpu hrane u frižideru. "Zar mislite uistinu ako preskačete obroke i slažete sami svoje jelovnike, jer vi ste postali stručnjaci, da ćete uspjeti odraditi treninge? Ne nećete. Dovest ćete se u stanje u kojem će organizam početi čuvati svoje zalihe umjesto da ih otpušta, a to ste vi sad sebi napravili", objasnila je Martina.

"S obzirom da ne znate sami sebe disciplinirati, disciplinirat ću vas ja! Sva hrana ide pod ključ, a ujutro ćete dobivati na stol točno onoliko koliko vam treba. Ako su to dva badema, bit će dva badema, ako je jedan jogurt bit će jedan jogurt. Tako od sada pa nadalje", rekla je ljutito Martina.

Na Majino pitanje da li Toma jede sve kako je propisano, on je rekao da jede no kad je trenerica upitala Josipa je li to točno, on je rekao da nije. "Ne jedeš ono što piše", rekao mu je Josip, a potvrdila je i Anja no nije htjela ulaziti u rasprave jer zna da će Toma odmah burno reagirati.

Kandidate sutra očekuje vaganje, a tko će izgubiti najviše gledatelji će doznati sutra od 21.15 sati.