Grafičarka i pomoćna kuharica Željana Bavčević ugostila je protukandidate četvrtog dana 'Večere za 5', koju od sad pratimo i putem platforme Voyo. Za svoju večeru dobila je 36 bodova pa dijeli drugo mjesto s Kristijanom. Mira i Martin su domaćici dali deset bodova, a Ante i Kristijana složili su se oko osmice.

"Bilo je sve ukusno, ali je svega bilo puno, ništa nisam mogla do kraja pojesti", objasnila je Kristijana osmicu.

Pripravu večere započela je Željana desertom 'U šumarku skrivenom'. "Bit će - došli medvjedi od jučer", komentirao je Ante. "Leteći medvjedići, tu će biti čokolade, šumskog voća", dodao je Martin. "Bit će ovo klasika koja prolazi", zaključila je Kristijana. Tijekom priprave deserta Željani se kćerkica pridružila u kuhinji, a djevojke su pripremile biskvit od keksa. Nakon njezine verzije cheesecakea, uslijedilo je glavno jelo 'U sutonu tihom'. "Prošek i limun će dati boju sutona, a što je u tome tiho - tiha je glavna namirnica jer nije navedena", otkrila je Kristijana.

Foto: RTL Večera za 5

"Na popisu ima dosta ribe, tuna je dostojna zamjena za meso", dodao je Ante. Bio je u pravu, Željana je spravila tunu za glavno jelo - i to prvi put.

Problematičnu tunu privela je kraju, a potom je Željana spravila predjelo 'Vrtirepka malena'. "Kozice, one su specifičnog repića, možda rižot ili salata", komentirala je Kristijana. Uskoro je otkrila da se zaista radi o rižotu. Uslijedila je priprema stola i aperitiva.

Foto: RTL Večera za 5

Željana je goste dočekala pred svojim domom, uz aperitive i pjesmu dobrodošlice. Domaćica je zapjevala i tako dirnula ekipu na samom početku. "Iznenadila me kombinacijom, odlično joj stoji", pohvalila je domaćicu Mira.

"Nisam se prepala Željanine konstatacije da ćemo ostati gladni", dodala je Kristijana. "Aperitiv je bio skroz dobar, aronija je malo neobična za naše područje, ali je bila skroz dobra", o piću dobrodošlice je rekao Ante. Nakon pohvala na račun aperitiva, uslijedilo je predjelo.

Foto: RTL Večera za 5

'Vrtirepka malena' prva je stigla pred protukandidate. Rižoto od kozica i poriluka svidio se ekipi. "Imao je teksturu, riža je bila taman, poriluk i kozice su se osjetili, bilo je ukusno", komentirao je Martin.

"Poriluk nije bio intenzivan, rižot je bio kremast, baš pogođeno", složio se Ante. Tijekom predjela je Željana najavila ekipi da će glavno jelo biti loše. "Dolazi specijalitet kuće, dok budete jeli, otići ću sa stola", najavila je glavno jelo.

Foto: RTL Večera za 5

Tuna u pašticadi jelo je koje je domaćica radila prvi put i nije bila nimalo zadovoljna ishodom. Dala je to do znanja ekipi, a Kristijana je glavno jelo jedva i probala. "Izgledalo je dobro, no vidjelo se da su ostaci umaka, vidjela se njihova tekstura, nije mi se svidjela.

Tunu sam pojeo i začini su pogođeni, njoki su bili neslani, ali i to je ok jer s umakom postaju kako treba", komentirao je Ante. "Njoke su neslane, ali kad uzmeš s pašticadom, dobro je", dodala je Kristijana. "Okusom mi je glavno jelo bilo puno bolje od jučerašnjeg. Ispričala sam se jer je porcija bila tolika da sam mogla to i sutra ponijeti sa sobom", zaključila je.

Foto: RTL Večera za 5

Željana je bila prilično nezadovoljna glavnim jelom, no bila je ponosna na svoj desert. "Dekoracija je bila famozna, zanimljiva", komentirala je Mira. "Okus deserta je bio odličan, možda je u biskvit trebalo dodati malo mlijeka", dodao je Martin.

"Obično ne volim kisele deserte, onda to za mene nije desert, ali ovako ukomponirano je ispalo dobro", zaključila je Mira.

Foto: RTL Večera za 5

Na kraju su ekipu dočekali iznenađenje i pokloni u jednom. Morali su po Željaninim uputama raditi vlastite slike.

"Nemojte molim vas, ubila me u pojam", komentirala je Kristijana zadatkom. "Ovo mi se sviđa više od glazbe", jasna je bila Mira. "Pogodila je s iznenađenjem", zaključio je Ante. U veselom i lijepom raspoloženju Željana je svoju večeru privela kraju.

Foto: RTL Večera za 5

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

