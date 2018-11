ZATIŠJE PRED BURU – FARMERI SE OKRENULI ZADACIMA: Jožine pohvale su urodile plodom

Velika proslava polako se bliži, a farmeri trebaju biti spremni za goste koji će im doći

Farmere je jučer posjetila zanatlija Anamarija Pokas koja je vješta u izrađivanju tradicionalnog nakita. Za izradu nakita zadužene su Anica i Edita. Zanatlija im je pokazala sekance, izvorni tradicionalni nakit iz Posavine koji je napravljen od kamenja koje su davno izvadile žene iz Save, a njihov oblik je onakav kakvim ga je Sava oblikovala. Anica i Edita su sretne što će izrađivati nakit te vjeruju da će ga uspjeti izraditi do priredbe.

„Edita je jako brzo shvatila što treba, s obzirom na to da to baš i nije tako jednostavno kako izgleda“, rekla je zanatlija i dodala: „Mislim da će one to jako dobro i jako lijepo isprezentirati i da će to jako lijepo pokazati svojim gostima koji će im doći“.

Jožine pohvale urodile plodom

Dok su Anica i Edita izrađivale nakit, ostatak farmera uhvatio se posla oko farme. Maja i Matea bavile su se plastenikom. „Radovi na farmi napreduju odlično. Svi ponešto radimo. Zaostatke smo, hvala Bogu, završili“, rekla je Matea i dodala kako su farmeri shvatili da odmah reagiraju kada vide da se nešto treba popraviti.

Jurica i Ozren zabijali su daske i popravljali nastambe. „Čekić i čavli uvijek moraju biti spremni i uvijek biti uz nas da bi usput popravljali stvari“, zaključio je Ozren. Čini se kako je Jožina pohvala dobro utjecala na farmere, a osobito na Mateu.

„Kad me netko pohvali to mi je poticaj veliki. To znači da napredujem i da ću biti još bolja. Sada ću se stvarno angažirati oko tog plastenika“, zadovoljna je Matea.