Zabranjene ljubavi Vrila: Tko koga voli, a tko koga izdaje u ‘Divljim pčelama’?

Ako nešto nosi radnju RTL-ove serije ‘Divlje pčele’, to su upravo zabranjene romanse. Od starih rana koje nikad nisu zacijelile do strastvenih afera koje bi mogle razotkriti najopasnije tajne mjesta – Vrilo vrije od emocija, pogrešnih odluka i poljubaca koji se nikada nisu smjeli dogoditi.

Katarina i Jakov – ljubav koja ne zna za kraj

Katarina Runje i učitelj Jakov Vukas nekoć su bili istinski zaljubljeni. Sedam godina prije nego što se radnja serije zahuktala, Jakov je bio njezina prva velika ljubav – netko tko ju je istovremeno gledao kao prijateljicu, sestru i ženu. Onda je otišao i vratio se kao – oženjen čovjek. Supruga Teodora sada je uz njega, ali Jakov svoje osjećaje više ni ne pokušava sakriti.

Katarini priznaje da je nikada nije prebolio, a njihov nedavni poljubac samo je potvrdio da se ta vatra nikad nije ugasila. On – sin najmoćnijeg čovjeka Vrila, mlad, tvrdoglav i impulzivan. Ona – vlasnica gostione, moderna, slobodnog duha, starija od njega i potpuno izvan okvira koje Vukasovi smatraju “prikladnima”.

Foto: Rtl

Marko i Karmela – kemija bez pravila

Veza Marka i Karmele sve je samo ne klasična. To nije romansa po pravilima, nego čista kemija koja plane bez upozorenja. U njihovoj priči nema ugovorenih brakova, nema roditeljskog nadzora ni velikih očekivanja – ali ima ozbiljnog rizika.

Biti žena koja ulazi u vezu sa sinom Vukasa znači nositi teret obiteljskih sukoba, prijetnji i moći.

Foto: Rtl

Toma Domazet i Mirjana Vukas – poljubac koji mijenja sve

Možda najopasnija zabranjena povezanost u cijeloj priči. Toma Domazet dolazi u Vrilo s jednim jasnim zadatkom: Mirjana ga angažira da pronađe ubojicu njezina sina Petra. No u trenutku slabosti, bijesa i samoće, Mirjana se prepušta poljupcu koji sve okreće naglavačke.

Mirjana je supruga moćnog i nasilnog Ante Vukasa, a Toma je čovjek s vlastitim skrivenim planovima. Njihov poljubac nije samo izdaja – on je potencijalna iskra koja može zapaliti cijelo Vrilo.

Foto: Rtl

Cvita i Nikola – ljubav protiv svih

Najnježnija, ali možda i najtragičnija ljubavna priča Vrila. Cvita Runje i Nikola Vukas vole se iskreno i bez računice, ali baš zato njihova veza nosi najveću opasnost. Ona dolazi iz obitelji koju Vukasovi krive za smrt sina Petra, a on je sin čovjeka koji tu istu obitelj tlači i želi im uzeti zemlju. Njihova ljubav zabranjena je s obje strane, ali čini se jača od svih zabrana.

Nikola je zbog Cvite spreman okrenuti leđa obitelji, a Cvita se zbog njega odriče sigurnosti.

Foto: Rtl

Katarina i Toma – veza koja može promijeniti sve

Između Katarine i Tome stvara se nešto što nitko nije očekivao – tiha, ali snažna povezanost. Razumiju se, dijele sličnu snagu i prkos, kao da ih veže neka čudna sudbina. Toma je pred svima hladan, tvrd i profesionalan, no pred Katarinom mu tu i tamo pobjegne emocija koju ne uspijeva sakriti.

On vidi njezinu snagu i nepokorivost. Nitko zapravo ne zna što Toma uistinu osjeća i koga želi zaštititi. Plaćen je da pronađe ubojicu, a ubojice su mu – doslovno – pred nosom: tri sestre Runje.

Foto: Rtl

‘Divlje pčele’ gledajte od ponedjeljka do petka u 20:15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.

