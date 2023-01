Najpopularniji domaći kulinarski show vraća se s novim epizodama! 'Večera za 5 na selu' od 30. siječnja od 20.15 sati na RTL-u gledateljima ponovno servira vrhunsku televizijsku poslasticu, a s novim nastavcima kreće iz Dubrovnika.

Petero kandidata, kuhara amatera, zaljubljenika u dobru hranu i gastro kreativaca iz različitih dijelova Hrvatske svakog tjedna odmjerava svoje kulinarske vještine s ciljem da postanu natjecatelj s najviše osvojenih bodova za gostoprimstvo, kreativnost i umijeće u kuhanju. 'Večera za 5 na selu' nepromijenjenim konceptom iz sezone u sezonu privlači nove gledatelje, a neprekidni fenomen popularnosti najdugovječnijeg domaćeg kulinarskog showa jedan je od rijetkih slučajeva u našem televizijskom eteru.

Kandidati iz Dubrovnika i okolice oduševili su gledatelje svojim kulinarskim vještinama, slogom i 'gosparskim' ponašanjem pa će biti zanimljivo pratiti kako će se snaći nova dubrovačka ekipa u 'Večeri za 5 na selu'. Zanimljiva dubrovačka petorka prva će pokazati voli li više tradiciju ili su skloni eksperimetiranju s novim okusima, a među njima su Dubravko, Keti, Semra, Katija i Marko.

Dubravko Bautović ima 62 godine po zanimanju je glazbenik. Uz glazbu, kojoj je posvetio veliki dio života, obožava spravljati mediteransku i istočnjačku kuhinju te za sebe kaže da je jedan od najpoznatijih dubrovačkih 'galebara'.

Portirka Keti Ćorvila ima 48 godina i obožava delicije iz mediteranske kuhinje. Dolazi iz Mokošice te radi u Domu zdravlja. Za sebe će reći da je komunikativna, a prijatelji je opisuju i duhovitom te iskrenom.

Semra Bogdan ima 39 godina, a po zanimanju je kuharica. Preferira mediteransku kuhinju. Voli se dobro zabaviti, a svoj posao u ugostiteljstvu obožava.

Frizerka Katija Guljelmović ima 49 godina i dolazi iz Župe dubrovačke. Ljubiteljica je tradicionalne i mediteranske kuhinje, vlasnica je OPG-a na kojem s obitelji uzgaja masline te se bavi i iznajmljivanjem vila. Za sebe će reći da je vedrog duha.

Najmlađi kandidat dubrovačkog tjedna dolazi iz Kantafiga! Marko Dragojević ima 23 godine, a po zanimanju je medicinski tehničar. Kuhanje mu je velika strast, posebno kada su u pitanju mediteranski i vegetarijanski specijaliteti. U slobodno vrijeme voli putovati i družiti se s prijateljima na večerama koje rado spravlja.

Emisija koja se ne bavi pokušajima pretencioznog kuhanja nego očuvanjem tradicije, korištenjem lokalnih namirnica, aktualiziranjem recepata iz kuharica naših mama i baka, slavi lijep običaj okupljanja oko stola s prijateljima te se bavi životnim pričama kandidata, uvukao se u srca i domove gledatelja i tamo ostao već šesnaest sezona. 'Večera za 5 na selu' gledatelje uspješno osvaja već godinama, a u posebnom sjećanju brojnih ljubitelja showa ostao je legendarni dubrovački tjedan.

Budući da 'Večera za 5 na selu' ostvaruje sjajne rezultate, provedeno je istraživanje tržišta na osobama starosti od 18 do 65 godina koje su u razdoblju od početka lipnja do početka rujna 2022. gledale emisiju. Ispitanicima se emisija podjednako sviđa, neovisno o tome koje su dobi, radnog statusa, obrazovanja te dolaze li iz urbanih ili ruralnih sredina pa su je ocijenili visokom prosječnom ocjenom. Njih 88% je kazalo kako im se emisija vrlo sviđa, a gotovo su jednoglasni oko toga da im se sviđa što emisija putuje po Hrvatskoj, naime, to je izjavilo čak 99% ispitanih!

Najinteresantniji dio im je, očekivano, priprema jela - odabir namirnica, male tajne domaćica i domaćina i onaj tajni sastojak koji svaki recept čini posebnim. Brojka od 85% ispitanih - toliko je onih koji su izjavili da preferiraju epizode u kojima su se natjecatelji potrudili, pravedno ocjenjivali i kuhali u miru. Zanimljivo je i to što se o večeri priča nakon odgledane emisije, čak 77% ispitanika otkrilo je da odgledane epizode 'Večere za 5 na selu' komentira s prijateljima i članovima obitelji, a jedna od tema razgovora jest i što će sudionici tjedna učiniti s nagradom. Čak 65% gledatelja izjavilo je da im se sviđa kada se u emisiju prijave kuhari amateri koji planiraju osovjenu nagradu donirati u humanitarne svrhe.

Riješena je i vječna dilema: Što je važnije - večera ili dekoracija? Pobjeda je za 59% gledatelja otišla na stranu jela, no dekoracija je podjednako važna kao i ono što se nalazi na tanjuru za čak 40% ispitanih. Vrijedna informacija za buduće natjecatelje!

Među najgledanije ekipe u povijesti 'Večere za 5 na selu' ubraja se legendarna dubrovačka ekipa. Hoće li nova ekipa iz Grada uspjeti nadmašiti nezaboravni tim iz snova - gledatelji će moći provjeriti u novim epizodama 'Večere za 5 na selu' od 30. siječnja od 20.15 na RTL-u!