Viktoriju predjelo koštalo maksimalnih bodova: 'Nije bilo dovoljno slano'

Viktorija Krizmanić otvorila je prvi dan ovotjedne "Večere za 5". Za svoju večeru dobila je 37 bodova, svi su joj udijelili devetke, a jedino je Mateja pokazala desetku. Viktoriji su protukandidati zamjerili nedostatak soli u predjelu, a Višnji je smetao gin uz desert. Mateja je svoju desetku objasnila jednostavnim riječima: 'Sve je bilo savršeno'.

Pripravu večere je Viktorija započela radom na desertu kojeg je nazvala 'Oblizek'. "Mislim da svi znamo što to znači - nešto fino, slasno, ukusno", komentirao je Martin. "Hoće li biti gorko zbog tonika koji bi, mislim, ovdje mogao završiti, vidjet ćemo", dodala je Mateja. Uskoro je Viktorija otkrila da se radi o cheesecakeu s gin tonicom. Uslijedila je priprava glavnog jela nazvanog 'Brezanec'. "Nikad čula, ne mogu komentirati jer ne znam, ovo će valjda biti iznenađenje", komentirala je misteriozno glavno jelo Višnja. "Na ništa me ne asocira, nisam čula, vidjet ćemo", najavila je Maja. Uskoro je domaćica otkrila da će za glavno jelo poslužit teleći biftek. 'Bučnica u lončeku' bila je u ulozi predjela. "Bučnica je naše tradicionalno jelo koje je stvarno, kada dođe sezona, stalno na stolu", zaključila je Mateja - i bila u pravu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uskoro je domaćica spravila jela pa se okrenula pripremi aperitiva. Ekipa je stigla kod Viktorije, a ona ih je dočekala domaćim aperitivima - višnjevcem i rakijom, domaćim jegerom, drenom, lozovačom... "Domaćica je bila super", komentirala je Mateja. "Sviđa mi se starinski štih, topla atmosfera, zadovoljan sam sa svime", dodao je Martin. Ekipa se potom zaputila na predjelo.

Bučnica je stigla prva pred ekipu. "Jako lijepo, efektno u posudicama, baš mi se svidjelo. Kod nas bez bučnice nema proslave, meni je odlična", otkrila je Mateja. "Bučnica mi je bila ok, izvana hrskavo, iznutra sočno, nedostajalo je soli, no to je stvar ukusa", zaključio je Martin. I Maja se složila s komentarom o soli, no novu priliku dobila je domaćica s nadolazećim glavnim jelom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glavno jelo - rolanu teletina s vrganjima i krumpirima. "Glavno jelo mi je bilo lijepo dekorirano, bogato na tanjuru, baš mi se svidjelo. Malo su vrganji bili hladniji i nisam preveliki obožavatelj krumpira, no bilo je u redu", otkrio je Martin. "Izgledalo je baš primamljivo", dodala je Mateja. "Meso je bilo ukusno, mekano, jako fino, krumpir također, ali nije bio dosta slan", komentirala je Maja. "Glavno jelo je okusom bilo odlično", zaključila je Višnja.

Za kraj - stigao je oblizek. Uz desert, poslužila je Viktorija i domaći gin. "Desert je bio primamljiv", otkrila je Mateja. "Odgovarao mi je gin tonic uz desert. Okus savršen, limeta je podigla cheesecake na viši nivo", dodala je. Ekipa je uskoro od domaćice dobila prigodne poklone, a potom im je zasvirao bend 'Novi val'.

Nove epizode "Večere za 5" gledajte u ponedjeljak od 17.50 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Želite na večeru kod Trumpa? Bon Appetit, i to je moguće! Evo koliko ćete morati iskeširati za to iskustvo

Tekst se nastavlja ispod oglasa