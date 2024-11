Večeras netko napušta 'Život na vagi': 'Malo je sad stiska i svi želimo ostati do kraja'

Pred natjecateljima je još jedno vaganje, a nijedan tim ne želi ostati bez svog člana.

Bliži se finale i danas će jedan natjecatelj borbu s kilogramima morati nastaviti kod svoje kuće, a o tome tko će to biti, odlučit će žuta linija ispod koje će se naći dva najgora rezultata. Ako plavci budu lošiji tim, to znači da će samo jedan glas odlučiti o tome, odnosno, jedna osoba odlučuje o tome tko će ih napustiti dok će kod crvenih to biti dvoje natjecatelja.

„Totalno ludo, ovo još nisam vidio u 'Životu na vagi'“, komentirao je Edo dok je Mirna bila uvjerena da se njezini nemaju čega bojati. „Rekla bih da nam je ovo najbolji tjedan dosad što se treninga tiče. Svi do jednoga su dodatno radili“, objasnila je.

Crveni su u prošlom ciklusu osvojili kilogram i pol prednosti na vaganju, a plavi dva i pol kilograma prednosti, što će se uračunati na kraju vaganja.

Mateo je siguran kako će tek sad pred kraj cijelog procesa svi pokazati prave emocije i tko je od čega sazdan, a Nikolina je to lijepo sažela: „Malo je sad stiska i svi mi želimo ostati do kraja.“

Tko će svoj put nastaviti izvan showa

