U mjestu s najdepresivnijim imenom u Hrvatskoj, Tužnom, kuhao je prvi domaćin - student i mladi tata Matija. U goste su mu stigli kuharica Biserka, učiteljica matematike Ivana, računalni tehničar Zvonimir te poduzetnica Sanja, a za njih se pripremio jelovnik zanimljivih naziva - za predjelo Zagorski sushi, kao glavno jelo Zec, gadiš mi se! i desert Orao sletio u kremu.

Predjelo je dobilo samo komplimente, no za patku s voćem bilo je prigovora i za meso i za prilog dok je desert sve osvojio dekoracijom i okusom. Ipak, večera se činila uspješnom, atmosfera je bila odlična pa su i ocjene bile dobre tako da je Matija osvojio 36 bodova.

Dobro raspoloženo društvo stiglo je kod Matije koji ih je dočekao s klipićima i aperitivom, a Biserka je bila malo skeptična jer je domaćin izgledao jako mlado. Čim je sjela za stol, presložila je sve što je domaćin postavio - da sve bude prema pravilima struke i domaćinu je održala kratku lekciju o tanjurima. Matija je iznio zagorski sushi, a svima se svidio izgled predjela. „Okus mi je odgovarao“, rekla je Ivana, a s njom su se složile i Sanja i Biserka koja je rekla: „Oko me nije prevarilo - jelo je bilo zaista takvo kao što je oko predvidjelo da će biti. Ukusno, fino, mekano, pravi okus za nepce.“ A i Zvonimir nije imao nikakve zamjerke: „Bilo je baš prva liga!“

Izgledom nije zaostajalo ni glavno jelo - pačja prsa sa šumskim voćem i roladom od povrća. No na večeri su bili gosti koji ne vole sve namirnice pa je Zvonimir rekao: „Palentu ne bih jeo ni mrtav, a šumsko voće ni još dva metra ispod zemlje.“ I Biserkin je tanjur bio gotovo netaknut pa je istaknula: „Kao kuhar ne preferiram takva jela, ne volim ni biftek i ramstek jer je to sve polupečeno, više volim da je sve pečeno i dorađeno kako treba biti“, rekla je, a Zvonimiru se svidjelo što je to domaćinu rekla direktno, odmah za stolom, a ne iza leđa. „Smatram to konstruktivnom kritikom i očekujem da se meni tako nešto kaže ako pogriješim“, komentirao je dok su Ivana i Sanja smatrale da je to sve stvar ukusa i da bi pačja prsa bila presuha da su jače pečena.

Na kraju večere domaćin je poslužio kremu s keksima u čaši, a Sanji i Ivani bio je za desetku! „I dekoracija i okus!“ rekle su dok je Biserka imala malu zamjerku: „Šlag ne preferiram, ali sve je bilo odlično!“ I Zvonimiru je bio jako ukusan, ali mu je ipak teško pao. „Bio je malo zasitan i nisam mogao pojesti orla - to sam htio probati!“

A kako je ova epizoda snimana baš na svetog Nikolu - i on je stigao na večeru! Gostima se to jako svidjelo, a nakon darivanja, u dvorištu ih je čekalo još jedno iznenađenje - svirači i pjesma! Svi su bili jako zadovoljni večerom i atmosferom i uslijedilo je ocjenjivanje. I dok se tijekom večere činilo kako će najkritičnija gošća biti Biserka, ipak je to bio Zvonimir koji je dao osmicu jer mu se u glavnom jelu nije svidio prilog, a i desert mu je bio previše zasitan. Biserka i Sanja dale su devetke; kuharica je ostavila prostora za druge kandidate, a poduzetnica ne voli palentu dok je Ivani sve bilo za deset!

Sutra ćemo vidjeti što će pripremiti kuharica Biserka koja ne krije da joj je pobjeda jako bitna u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu' od 20.15 sati na RTL-u.