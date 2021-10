Prvi kuhar amater u 'Večeri za 5 na selu' iz Zagreba i okolice bio je 37-godišnji Ivan, koji je za svoje goste pripremio jelovnik koji se sastojao od predjela naziva Ljetno šarenilo, glavnog jela Mirisne note i deserta Toplo-hladno. Večeras smo čuli puno komplimenata, a prvi su krenuli već na predjelu. Teletina ispod peke bila je pun pogodak, a dobro je prošao i voćni kolač sa sladoledom da bi Ivan naposljetku osvojio 37 bodova i visoko postavio ljestvicu za ostale kandidate.

Ovotjedni kandidati upoznali su se u kombiju i krenuli prema Ivanu, koji im je na dočeku ponudio nareske i aperitiv. Gosti su komentirali kako je domaćin malo uzbuđen, no svima je to bilo normalno. „Svidjelo mi se što je ponudio nareske zato što mi je to jako dobro sjelo nakon aperitiva, a i volim suhomesnate proizvode“, rekla je Sena, a potom su raznim rakijama nazdravili za uspješnu večeru.

Glavno jelo bez zamjerki

Domaćin je za predjelo poslužio bruskete, a gosti su komentirali da su baš bile ukusne. Za glavno jelo Ivan je poslužio teletinu ispod peke s povrćem i pečenim krumpirom. „Meso je bilo mekano, sočno, glavno jelo bilo je odlično!“ rekao je Željko, Sena dodala: „Krumpir je stvarno bio fino kuhan, kao i povrće, sve je baš bilo fino da bi Maja zaključila: „Kao u najboljem restoranu!“

Glavno jelo svi su pohvalili, a red je došao i na desert - kolač sa šumskim voćem i sladoledom. „Ne sviđa mi se kad se serviraju kolač i sladoled - ili jedno ili drugo, ali okus mi je bio dobar“, rekao je Željko, no je Sena nije imala zamjerke. „Biskvit je bio mek i sočan, još u s tim voćem onako kiselkast, pa sladoled - sve sam pomiješala na tanjuru i baš mi je pasalo“, rekla je dok je Aleksandar komentirao kako tu nema neke posebne kreativnosti, ali da ima želje, volje i ljubavi, što se naposljetku i cijeni.

Večer završila pjesmom i plesom

Gosti su na dar dobili domaću rakiju i med, a potom je stigao Mrak Band tako da je večer završila uz pjesmu i ples. Željko je za Ivanovu večeru dao ocjenu deset zato što su mu se najviše svidjeli teletina i tamburaši, Sena je također dala desetku zato što je domaćin bio super - jako se potrudio i sve je bilo fino, Maja je dala devetku jer je ovo prva večer, a Aleksandar je dao osmicu zato što ga nisu oduševili predjelo i desert.

Sutra kuha Sena, a hoće li i njezina jela svi hvaliti - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu' od 20.15 sati na RTL-u.