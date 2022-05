Jadranka je za svoje gošće pripremila jelovnik koji se sastojao od predjela naziva Haramijini oblizeki, glavnog jela Renesansni kopun i deserta Kraljevska torta.

Odjevene kao renesansne dame, gošće su počele s prigovorima već na predjelu jer im se nisu pretjerano svidjele ni gljive ni tjestenina od koprive, nastavile su sa zamjerkama kad je poslužen pijetao s kestenjem tako da se čini kako im se najviše svidjela torta. Ipak, gošće su najviše prigovarale što su morale odjenuti renesansne haljine!

Renesansna večera

Na putu do Jadranke ostale kandidatkinje nazdravile kako bi se pripremile na to što će večerati na otvorenom, a domaćica ih je dočekala posebno odjevena za ovu priliku, što nije oduševilo sve gošće. „Renesansna haljina mi se baš nije svidjela, zamišljala sam to malo drugačije“, rekla je Ivana, a potom su nazdravile likerom od šipka za uspješnu večeru i kušale klipiće koje je domaćica također poslužila.

Jadranka je odlučila razveseliti Ivanu jer je upamtila kako je govorila da je oduvijek željela biti princeza pa joj je donijela renesansnu haljinu da je odjene, a ostalima je predložila da postanu njezine dvorske dame. „Nije mi se svidjelo kad sam dobila ulogu princeze jer mi ta uloga baš ne pristaje“, rekla je Ivana, a ni ostale gošće također nisu bile oduševljene što se moraju odjenuti u ono što im je domaćica namijenila. „Bilo mi je neugodno reći da neću“, rekla je Ružica i dodala: „Nije mi baš lijepo biti dvorska dama, ne vidim se baš u tom ni stilu, ni vremenu.“

Predjelo

Kad su se preodjenule, počele su s predjelom, rezancima od kopriva u umaku od gljiva, koje je posluženo u zdjelicama u renesansnom stilu.

„Predjelo mi je okusom bilo u redu i tjestenina dovoljno kuhana, no umak od gljiva nikako mi nije odgovarao“, rekla je Ružica dok Ivani tjestenina nije bila dovoljno kuhana, a Željki nisu odgovarale gljive.

Glavno jelo

Domaćica je glavno jelo poslužila na pladnju kao na pravoj kraljevskoj gozbi, no nekim se gošćama ni to nije svidjelo kao, primjerice, Željki koja nije znala kako rukovati s priborom za salatu pa ju nije ni jela. No nije samo to zasmetalo gošćama, Jadranka im je pripremila i renesansni kviz, a Ivana je komentirala: „Malo mi je taj kviz bio neukusan, ne znam koji joj je bio cilj.“

Ivanu ni glavno jelo nije oduševilo okusom, pijetao joj je bio žilav, Željki i Ružici nisu odgovarali kesteni, a Ružici je nedostajalo i nekih začina: „Nisi imali u renesansi toliko začina kao mi danas.“

Desert

Prije deserta domaćica im je priredila iznenađenje jer je došao gutač vatre. Za kraj večere dame su kušale tortu, a dok je Željki izgledao fantastično i bio joj jako fin, Ivana je rekla da je izgledao 'pijano'. „Okusom je bio fin, jedino mi nije odgovarao taj pekmez koji je Jadranka pohvalila“, rekla je Ružica dok je Lidija komentirala kako joj je presladak.

Kad je podijelila darove od kojih su neki bili i renesansna kuharica koju im je domaćica dala u nadi da nešto skuhaju od tih jela, Ružica je rekla: „Sigurno neću ništa od toga probati.“

Zanimljiva igra

Prije proglašenja pobjednice gošće su se okušale u gađanju mete lukom i strijelom, što se također nije svidjelo gošćama jer im je bilo naporno. Jadranka je potom pročitala poredak: ona je završila na četvrtome mjestu, na trećem je Željka, drugo mjesto dijelile su Ružica i Ivana, a pobjednica podravskog tjedna bila je Lidija! Jadranka je za svoju večeru dobila sljedeće ocjene od Ivane, Željke i Ružice dobila je po osmicu jer im se nije svidjelo glavno jelo, kao ni haljine, a Lidija je Jadranku nagradila najvišom ocjenom i rekla: „Bilo je sve ukusno; pod predjela do glavnog jela, dva iznenađenja, Jadranka se potrudila.“

