Današnji domaćin u "Večeri za 5 na selu" iz Požege i okolice bio je umirovljenik i bajker iz mjesta Vidovci koji je ostale kandidate ugostio motoklubu u mjestu Eminovci.

Oduševio je zahtjevne dame

Gošćama je poslužio predjelo naziva Cool plate, glavno jelo Hot wheel i desert Old-fashioned cake, a one su počele s pohvalama odmah na predjelu, hvalila se jako i teletina s ražnja da bi pitom od jabuka Iko pokazao kako zna praviti i slastice. Kandidatkinje su ga nagradile i kad je o ocjena riječ pa je Iko dobio 39 bodova i prešao u vodstvo.

Ivan je gošćama uistinu pripremio doček za pamćenje jer su ih dočekali bajkeri koji su ih odvezli do motokluba. "Bilo mi je baš fora, pogotovo kad sam vidjela da je naša Blaža u minici", komentirala je Sabina. "Vjetar u kosi, smrznute noge, super!", rekla je Blaženka, a potom su svi nazdravili i počeli s večerom.

Nakon uzbudljive vožnje i aperitiva došlo je vrijeme za platu s narescima i lepinjice. "Baš su lijepo mirisale lepinjice i jedva sam čekala da ih probam", rekla je Sabina, a Blaženki je bila savršena domaća hamburger slanina. "Kad sam vidjela poderane gaće, sir, vrhnje - to me vratilo u djetinjstvo", rekla je Ruža, a i Nataši je sve bilo odličnog okusa. Premda je Ruža komentirala kako joj se ne jede treći dan kulen, ostalim gošćama to nije smetalo.

'Krumpirići mekani i ukusni'

Punjena teletina s ražnja i mladi krumpir posluženi su za glavno jelo. "Ukusno, fino, sočno toplo, a krumpirići mekani i ukusni", rekla je Nataša, a s njom se složila i Blaženka. Sabini se isto jako svidjelo pa je rekla: "Meso je bilo dobro začinjeno i fino, nije bilo žilavo." Ruži je također sve bilo ukusno, a najviše joj se svidjelo što je dobila najveći komad mesa.

Za kraj večere Iko je poslužio pitu od jabuka, a Nataša je odmah komentirala: "Obožavam pite, pogotovo s jabukama! A ako ima cimeta, super!" Ruži se najviše svidjelo što je to bio pravi slavonski desert: "Bakin kolač koji smo svi jeli i pravili - i to me oduševilo." Sabini je isto bio fin kolač, baš kao i Blaženki koja je zaključila: "Jednostavno, mekano, ukusno - onako kako treba biti!"

Poslije ukusne hrane došao je trenutak i za malo pjesme s bajkerima, a nakon toga ocjenjivanje. Nataša, Blaženka i Sabina dale su po desetku jer im je sve bilo vrhunski, od hrane do atmosfere, no Ruža je dala devetku i rekla: "Sve je bilo odlično, ali moj zaključak je devetka."

Sutra kuha Blaženka, a hoće li ona uspjeti oduševiti goste - ne propustite pogledati od 20.15 sati na RTL-u u novoj epizodi "Večere za 5 na selu".