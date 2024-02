Prodavačicu Irenu Lalin, koja se natječe u ovotjednoj emisiji 'Večere za 5', upoznali smo u popularnom RTL-ovom šou 'Ljubav je na selu', gdje je sudjelovala u čak tri sezone.

U 15. sezoni, zadnjoj u kojoj je pojavila, 50-godišnjakinja se borila za naklonost Zvonka Šantalaba koji ju je prvu izbacio sa svoga imanja, a propuštene epizode omiljenog šoua možete pogledati u bilo koje vrijeme i to bez reklama samo na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon neuspješne potrage za ljubavi, Irena je odlučila okušati se u kulinarskim vodama, pa se tako zajedno s ostalim kandidatima iz Zadra i okolice prijavila u 'Večeru za 5'.

Foto: RTL Foto: RTL Irena, Večera za 5

"Svatko od ovotjednih kandidata igra neke uloge, osim Nikole i mene. Mi smo takvi kakvi jesmo, takvi smo bili u emisiji, a oni su svi glumci, kako bih ja rekla, matematičari, svi su oni isti kalup, samo drugo pakovanje", rekla je Irena o svojim protukandidatima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njezina večera, na kojoj je odlučila predstaviti se dalmatinskim specijalitetima, nije prošla bez svađe i prepirki. Problem je izbio oko glavnog jela, kada je njezina protukandidatkinja Tina odlučila prokomentirati dlaku koju je dan ranije pronašla u tanjuru na večeri kod Mirjane.

POGLEDAJTE VIDEO: Svađa i drama na Ireninoj večeri, Mirjana ne zaboravlja Tinin komentar: 'Znači ti mene želiš uništiti'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne mogu od srama sada, da ona meni dlaku diže pred kamerom, pred cijelom Hrvatskom me sramoti", ljutito je rekla Mirjana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Povrijeđena Irena, koja nije očekivala da će se na njezinoj večeri odviti tako što, rekla je kako je Mirjanin ego bio pogođen zbog čega je, po njezinom mišljenju, i nastao konflikt između njih dvije.

"Ako već misliš da je Tina to namjerno napravila, onda napravi show na njezinoj večeri, a ne na mojoj", dodala je Irena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pokušala je smiriti situaciju

Irena je objasnila da ne zna kako i zbog čega je započela rasprava između Tine i Mirjane, jer je u tom trenutku bila u kuhinji i pripremala sljedeće jelo za kandidate.

"Rekla sam joj da prekine više jer je kod mene. Da ja dođem kod neke osobe u goste i ako se još to snima i ja je poštujem – neću raditi skandal, ali ona od toga trenutka kada je Tina našla dlaku, ona se pretvorila u drugu osobu", rekla je Irena, pa dodala kako je pokušala podići atmosferu jer je vidjela da je Mirjana sasvim promijenila raspoloženje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Onda kada pokušavam tako zabaviti goste, govore mi da stalno sve okrećem na seks. Ja tu riječ nisam upotrebljavala, to što netko razmišlja tako, seksualno, to je njegov problem. To su naše zezancije iz Pakoštana", zaključila je neshvaćena Irena koja je za svoju večeru dobila 39 bodova, a gosti su joj najviše zamjerili na fritulama, koje nitko od njih nije smatrao dostojnim desertom.

Trzavice su se nastavile na Nikolinoj večeri

Ovoga puta, prepirka je izbila između Daniela i Irene, koja ga je optužila da nema iskustvo u seksu zbog toga što je izuzetno mlad.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da ti, kao starija ženska, ne bi trebala imati toliko predrasuda", odgovorio joj je vidno ljutiti Daniel, koji smatra da Irena ne može procijeniti njegovo iskustvo u životu, ili seksu.

POGLEDAJTE VIDEO: Drame i trzavice nastavile su se i na večeri kod Nikole

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na zadnjoj večeri ovoga tjedna, svoja kuharska umijeća pokazati će Tina, a hoće li se rasprave nastaviti i danas i tko će odnijeti ovotjednu pobjedu, ne zaboravite pogledati u 17:50 na RTL-u.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Propuštene epizode omiljenih emisija 'Ljubav je na selu' i 'Večera za 5' pogledajte na platformi Voyo, u bilo koje vrijeme i to bez reklama!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'VEČERE ZA 5': Domaćica Irena je imala prometnu nesreću, a prije nje je izgubila sina: 'Bojala sam se da ne izgubim još jedno dijete'