Stevica Maki Getoš ugostit će ekipu 'Večere za 5' u četvrtom danu slavonskog tjedna. Ekipu će ugostiti na seoskom imanju koje vodi. Iako je Stevica po struci građevinar, uživa u svom poslu te se voli družiti i spremati hranu za druge. Aktivan je u društvu, nekad je igrao nogomet za lokalni klub, a danas je član KUD-a. Obožavatelj je dobre peke, omiljeno jelo mu je janjetina, a za sebe voli reći da je vesele naravi.

'Večeru za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

Ekipu će ugostiti na salašu svog prijatelja u Poganovcima. "Tu kuhamo, družimo se. Moje obaveze tu su vatra, drva, kosimo travu, pečemo, kuhamo. Bavim se uslugama u šumarstvu, općenito sve usluge u šumarstvu, proizvodnja drva, to je glavni posao. Šuma je ljepota, priroda, svjež zrak, šetnja, gljive, vatra, pečenje, sve me to oduševljava i opušta", priča Stevica o svom poslu.

"Obožavam ukrasne panjeve. Miran sam, povučen, dobrodušna sam osoba. Kao mali sam profesionalno igrao nogomet, igrali smo do početka rata, tu su nas prekinuli, tu smo se razišli, cijela ekipa", dodao je Maki. Prijavili su ga kumovi - i to najviše jer je majstor pečenja. "Očekujte topao ambijent, dobru hranu, obilnu, i lijepu zabavu", zaključio je Getoš.

Svoju večeru spravio je od zanimljivih sastojaka - garam masale, piletine, teletine, gljiva, paprika, mlijeka i slatkog vrhnja. "Garam masala, ne znam što bi mu to značilo", komentirala je Gordana. Boban i Miljenko zaključili su da bi se moglo raditi o piletini. "Garam masala, ne znam što je, a sve ostalo mi odgovara i sve ću probati", zaključila je Senka.

Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

