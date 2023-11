'Dosje Jarak' na RTL-u večeras od 22.30 sati donosi prvi dio priče o tragičnom odlasku Ive Pukanića i Nike Franjića, a RTL Direkt donosi ekskluzivni razgovor s Berislavom Jelinićem, Pukanićevim suradnikom koji je gubitkom kolege i danas teško pogođen.

'Dosje Jarak' dostupan je već sada na platformi Voyo bez reklama, a sve buduće epizode moguće je gledati 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Dosje Jarak' u prvoj epizodi donosi veliku, nikad do kraja ispričanu priču o ubojstvu koje je potreslo cijelu Hrvatsku.

Foto: RTL Foto: RTL

Prije 15 godina u tragičnom raspletu strašnih događaja život su izgubili Ivo Pukanić i njegov suradnik i prijatelj Niko Franjić, a njihove obitelji do danas nisu dobile sve tražene odgovore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ekipa dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak' u potrazi za konačnim odgovorima donosi mrežu zločina koja vodi daleko izvan granica Hrvatske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ubojstvo Ive Pukanića

Prva epizoda dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak' na RTL-u je večeras od 22.30 sati! Vrhunskom televizijskom proizvodu visoke produkcije posvetit će prve minute i RTL Direkt koji poslije 'Dosjea Jarak' donosi ekskluzivni razgovor s jednim od najbližih Pukanićevih suradnika Berislavom Jelinićem, koji je svojedobno i sam napisao knjigu o Pukanićevom ubojstvu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Voditeljica i urednica RTL Direkta Mojmira Pastorčić ima samo riječi hvale za 'Dosje Jarak'. "Izgleda impresivno, produkcija je na visokoj razini, sviđa mi se i kako je snimljeno i kako je vješto ispričana ta teška priča. Mislim da su kolege, i ne mislim samo na Andriju Jarka, nego i njegovog koautora Darija Todorovića i novinarku Marijanu Čikić, napravili temeljit i hvalevrijedan posao", jasna je Pastorčić.

Foto: RTL Foto: RTL

Potresnih događaja 2008. godine Mojmira se i danas prisjeća s jezom.

"Vraćala sam se s puta i veselila sam se doći kući. Odjednom, ubojstva Ivane Hodak, Ive Pukanića... Sjećam se da mi je kroz glavu prolazila samo jedna misao: 'U što se pretvorio moj grad? Da usred bijela dana netko mučki oduzme život trudne djevojke, da se događaju atentati na novinare...".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ekipa 'Dosjea Jarak' pobrinula se da izgubljeni životi ne padnu u zaborav, a u RTL Direktu ispričat će dosad nepoznate detalje koji su se protkali kroz 14 mjeseci intenzivnog rada. "Svašta mi je ekipa prišapnula, ali do večeras ne smijem otkrivati puno", zaključila je Mojmira pozivajući tako gledatelje da budu i večeras uz program RTL-a!

Dario Todorović

Suautor, redatelj i scenarist 'Dosjea Jarak', Dario Todorović, ponosan je na sve što je proteklih mjeseci stvorio s proslavljenim Andrijom Jarkom i ostatkom ekipe dokumentarnog serijala. Reakcije onih koji su pogledali prvu epizodu 'Dosjea Jarak' na pretpremijeri, kaže, govori sve.

Foto: Screenshot/ RTL Foto: Screenshot/ RTL

"Nisam nikad sumnjao u to da smo napravili dobar proizvod jer znam koliko je uloženo truda, promišljanja o priči, slici, zvuku, koliko smo probdjeli noći i koliko smo puta okrenuli svaku informaciju. Svejedno su me pomalo zatekle tako univerzalno dobre svih gledatelja. Puno ljudi sa svih strana nam je došlo čestitati s oduševljenjem kakvo se ne može glumiti. Postoje neki scenariji koji postoje samo u glavi i u kojima sve prođe savršeno. To se u stvarnosti nikad ne dogodi, ali pretpremijera je bila baš takva. Istinski zadovoljni ljudi ostali su do dugo u noć s nama dijeliti dojmove", priča Todorović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Zadovoljni reakcijama

Najvažnije su Jarku i Todoroviću bile reakcije ljudi koji su im ukazali nemjerljivo povjerenje, a to su u slučaju Ive Pukanića njegova kći Sara i sestra Anka. "Kad su nas nakon projekcije Pukanićeva kći Sara i njegova sestra Anka samo zagrlile sa suzama u očima, sve nam je bilo jasno. Riječi nisu niti bile potrebne", dodao je suautor 'Dosjea Jarak'. Da je riječ o proizvodu koji stoji uz bok svjetskih prvaka true crime žanra, svjedoči i trud koji je ekipa dokumentarnog serijala uložila da svaki detalj bude - savršen. Andrija Jarak i Dario Todorović ne pristaju, kažu, na ništa manje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Rezultat višemjesečnog rada, neumornog rada i posvećenosti gledatelji imaju prilike pratiti večeras od 22.30 sati na RTL-u! "Ako želite pogledati nešto teže, nešto bolnije, nešto što udara ravno u trbuh, ali je doista važno - budite večeras uz program RTL-a. Stvarno smo se potrudili da vam tih sat vremena prođe tako da zaboravite kako niste ni trepnuli", zaključuje Dario Todorović.

'Dosje Jarak' dostupan je i na platformi Voyo bez reklama, a sve buduće epizode moguće je gledati 24 sata prije prikazivanja na televiziji.