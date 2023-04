Dentalna higijeničarka Vanja Petrić otvorila je prvi dan zadarskoj tjedna u 'Večeri za 5 na selu'. U goste su joj stigle grafička dizajnerica Martina Ujčić, studentica Lara Rančić, prodavačica Jasminka Lončar i frizerka Renata Brkić. Večeru je spravila od kozica, ljutike, bijelog grah, brancina, mente, ružmarina, a ekipu je ugostila u konobi. Za svoju večeru dobila je 32 boda, a najveće pohvale na račun deserta i atmosfere.

Pripravu večere Vanja je započela predjelom koje je nazvala Bodulsko-vlaška posla. "Ne vidim kombinaciju vlaškog i bodulskog", rekla je Jasminka on nazivu predjela. Riblju juhu spravila je od ribljih sastojaka, ali i bijelog graha, koji je u nazivu predjela označavao vlaški dio. Opaljena Nata stigla je, pak, kao glavno jelo. "Opaljena Nata? Vjerujem da bi to mogao biti opaljeni brancin na gradelama", prognozirala je Jasminka. Radilo se zaista o brancinu, i to punjenom kozicama i lignjama. Za desert, Vanja je ekipi odlučila poslužiti Cvijet u pitaru. "Možda menta u nečemu", jasna je bila Martina. "Bit će nešto kremasto ako je u čaši", zaključila je ispravno Lara. Radilo se o košaricama koje je Vanja punila i u konačnici ukrasila mentom, a sve zajedno podsjećalo je zaista na cvijet u tegli.

Nakon priprave večere, Vanja se bacila na uređenje stola, a djevojke su se u kultnom kombiju srele i upoznale. Martina je otkrila da i nije previše uzbuđena zbog večere, a Renata da bi voljela da bude miješano društvo. Lara se dobro snašla u ekipi iskusnijih dama, a potom su dame stigle kod Vanje koja je aperitiv upriličila u zatvorenom.

"Domaćica se sredila, vjerojatno je mislila da su muškarci, ali malo smo je zeznule i stigle četiri žene", komentirala je Martina kada je stigla na aperitiv. Vanja im je ponudila aperitive od višnje i smokve, a nakon što su dame nazdravile i komplimentirale njezinu ljepotu, na red je stiglo i predjelo.

Bodulsko-vlaška posla su stigla, a uskoro su dame otkrile i tajni sastojak. "Vizualno mi i nije bio toliko interesantan tanjur koliko mi je izgledao bogato i ukusno.

Bilo je božanstveno", komentirala je Lara predjelo. Uskoro je Jasminka otkrila vlaški sastojak - bijeli grah. "Stvarno je bila ukusna", dodala je Jasminka. "Ne podnosim taj okus, ali probala sam, ok", zaključila je Renata. Velike komplimente je Vanja dobila za konobu.

Glavno jelo stiglo je iduće - Opaljena Nata označila je punjeni brancin pečen u pećnici. Brancin punjen s lignjama i kozicama za Renatu je bio previše bogat. "Previše", rekla je. "Previše komponentni na malom tanjuru", dodala je Lara. "Naravno da je ocjena više ako je riba očišćena", zaključila je Martina nakon što ju je Vanja upozorila da je poslužena riba očišćena.

Cvijet u pitaru posljednji je stigao na stol u vidu deserta. "Jako je izgledao lijepo, iako kad sam vidjela cvijeće na tanjuru, nisam očekivala cvijeće za jesti. Bio je jako sladak, teže je sjela čokolada na tu ribu", komentirala je Martina. "Okus je bio ok, super", otkrila je Renata. "Slad čokolade mi je bio malo prejak", zaključila je Jasminka.

Djevojkama je za kraj Vanja uručila poklone - rakije i maslinovo ulje. Velike pohvale dobila je za znak pažnje, a potom damama predstavila Antu, Petra i Šimu koji su ekipi zasvirali.

Nakon zabavnog kraja večere, uslijedilo je i ocjenjivanje. "Ne volim morske plodove koji su bili i u predjelu i u glavnom jelu, desert je bio savršen", objasnila je Renata svoju sedmicu. Martina, koja je tijekom večere otvoreno izrazila svoje mišljenje, dala je osmicu Vanji.

"U predjelu je bilo pijeska, a u glavnom jelu kostiju, iako je domaćica najavila da ih nema", objasnila je. Istu ocjenu dobila je Vanja i od Lare, dok je najvišu ocjenu - devetku, Vanja dobila od Jasminke. U konačnici je dobila 32 boda, a za kraj najavila Martinu - koja kuha u drugom danu zadarskog tjedna.