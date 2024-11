Nada dobila 30 bodova, Martina joj dala svega pet: 'Desert prezasitan'

Umirovljenica Nada Galjar Levar ugostila je protukandidatkinje trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobila je svega 30 bodova! Andrea je domaćici udijelila deset, Lorena osam, a Matea sedam bodova, dok je Martina udijelila domaćici svega pet bodova. "Hrana je bila kao iz restorana, očekivala sam više, desert prezasitan, predjelo puno majoneze, glavno jelo kiselo", zaključila je Martina.

Pripravu večere Nada je započela desertom 'Njam, njam'. "Pa ako gospođa Nada kaže da je 'njam', onda mora biti. Gris i puding od vanilije", pretpostavila je Martina o sastojcima deserta. Lorena je pretpostavila da će desert biti fin, a uvjerena je bila i Nada. Svoj je desert predstavila kao lažnu tortu od sira.

Uslijedilo je glavno jelo 'Svašta nešta'. "Svašta bi se tu moglo staviti, a namirnica je jako malo", komentirala je Andrea. Teletina kao glavna zvijezda glavno jela svidjela se Martini - koja se teletini posebno razveselila. Predjelo 'Hladni zalogaj' posljednje je čega se Nada prihvatila. "Možda pršut", pretpostavila je Matea. "Kombinacija jaja i pršuta", dodala je Andrea.

Dame zadovoljne aperitivom

Dame su uskoro krenule prema Nadi, a ona se za to vrijeme bacila na pripremu za dolazak dama. Ekipu je dočekala s prigodnim aperitivima - rakijom, likerom od aronije i orahovcem. "Nije imala tremu, mislim da se opustila", otkrila je Lorena. "Nisam stručnjak u ocjenjivanju, ovo je stara rakija, cijenim tradiciju, može proći", otkrila je Martina. Nakon zdravice, cure su sjele za predjelo.

'Hladni zalogaj' stigao je pred dame. "Izgled su mu kvarili žumanjci naribani, no sklonila sam ih i jela", komentirala je izgled predjela Andrea. "Okus preintenzivan, majoneza se previše osjetila, pršut ništa", dodala je Nada. "Bilo je probavljivo", zaključila je Andrea.

Teletina, rizi-bizi i kroketi - glavno jelo je stiglo. "Nije izgledalo privlačno, kroketi su, čini mi se, zagorjeli, a rajčice su bile premale, moglo je to biti bolje dekorirano", komentirala je izgled glavnog jela Andrea. "Kroketi su bili domaći, rizi-bizi ok, meso kao meso ok", dodala je Lorena.

Desert 'Njam - njam' stigao je posljednji pred dame. "Izgled jednostavan, nije ništa ekstra", komentirala je Martina. "Za moj ukus presladak", dodala je, pak, Andrea. "Meni nije bilo njam, njam, nadam se da njenima je", zaključila je o desertu Lorena.

Za kraj, djevojke su dobile prigodne poklone, a potom je za kraj Nadina kćer pročitala recitirala prigodne stihove. "Vjerujem da bi glazba napravila bolji štimung, možda bi se i gospođa Nada i svi ostali opustili malo više", zaključila je Andrea.

