Domaćin je za goste pripremio predjelo naziva Kurblin doček, glavno jelo Kulen naopako i desert Šašava Mara. Borislav je bio zadovoljan kako je sve prošlo, no gosti baš i nisu.

Karlo je dosad svim kandidatima dao ocjenu deset, a Borislavu je dao osmicu i rekao da je to zbog sirovih gljiva i lošijeg vina. Ocjenu osam dala je i Mirna i to samo zato što ne voli jabuke u kolačima! Ljiljana je bila još kritičnija i dala je sedmicu te rekla: „U glavnom jelu nije mi odgovarala salata, kao i kolač s jabukama.“

Ipak, Jurica je bio najkritičniji gost sezone jer je dao ocjenu jedan uz objašnjenje: „Predjelo je bilo tanko, šunka nije bila domaća, rekao mi je da su gljive u glavnom jelu bile pečene s mesom, a nisu jer su bile pretvrde, a taj desert ne jedem.“ Borislav je naposljetku osvojio tek 24 boda i završio na posljednjem mjestu, a pobjednica tjedna je Ljiljana!

Vožnja u oldtimeru

Prije aperitiva domaćin je goste provozao kombijem starim 36 godina. „Nisam se nikad vozila u oldtajmeru, bilo mi je lijepo, ali dosta buči“, komentirala je Ljiljana, Karlu je baš bilo zanimljivo, a i Jurici je bilo lijepo iskustvo.

Liker od mente i travaricu domaćin je potom ponudio kao aperitiv, a Jurica je odabrao liker koji mu je baš i nije svidio. „Vidite da nisam tražio repete“, rekao je.

Predjelo

Vratinu s povrćem uz svježi sir i vrhnje te prepečeni kruh Borislav je poslužio za predjelo. „Pitao sam ga je li pršut, šunkicu ili što god, domaći - on je rekao da je, ali nije bilo domaće“, komentirao je Jurica kojem se nije svidio ni sir s bučinim uljem. Mirni je nešto falilo u predjelu, a Ljiljana je bila konkretnija pa je rekla da joj je falilo soli.

„Okusom je bilo odlično, ali mislim da vratina nije bila domaća, ali ako je domaćin rekao da je domaća - onda je tako“, zaključio je Karlo.

Glavno jelo

Borislav je za glavno jelo poslužio zarolanu svinjsku lopaticu s gljivama, krumpirima i povrćem uz salatu. „Bili smo šutljivi kao na karminama“, rekao je Karlo, a Ljiljani je izgledalo kao da idu domaćinu na živce. Jurici je smetalo što nije dobio pečenu tikvicu, a i meso mu je bilo žilavo.

„Bilo je presuho“, dodao je Karlo dok je Ljiljani bilo u redu, no krumpir joj je bio neslan. „Meso i punjenje mi je bilo vrhunsko“, rekla je Mirna, a Karlo i Jurica su prigovorili i za tvrde gljive i malo krumpira.

Desert

Za kraj večere Borislav je poslužio pitu od jabuka, a svi su prije večere komentirali kako ne vole jabuke, a kamoli u kolaču! „Jabuke mogu probati samo kad ih uberem sa stabla, zagrizem i to je to, ali u kolaču ne preferiram“, rekla je Mirna, a Ljiljana je isto ponovila da ne jede kolače s jabukama, no da je pojela kore.

„Cimet preferiram više u vinu, malo sam probao radi reda“, zaključio je Jurica.

Iznenađenje večeri

Nakon poklona Borislav im je odglumio jedan skeč jer glumi u amaterskom kazalištu, a potom su stigli i svirači pa su se svi napokon razveselili. Uslijedilo je proglašenje pobjednika; na petome mjestu završio je večerašnji domaćin, četvrti je bio Karlo, treća Mirna, Jurica se smjestio na drugome mjestu, a pobjednica tjedna bila je Ljiljana. „Strašno sam dirnuta, zahvaljujem ekipi i jako mi je drago što sam sudjelovala“, rekla je.

Sljedeći tjedan kuha ekipa iz Zagorja, a koja će jela pripremati - ne propustite pogledati od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u u novim epizodama 'Večere za 5 na selu'.