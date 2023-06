Štefan Šurjanski je za svoju večeru dobio 36 bodova, a ekipa je uglavnom hvalila sjajnu atmosferu koju je Slovak upriličio. Problematičan je bio, pak, gulaš - žestoko glavno jelo kojim je Štefan želio osvojiti ekipu.

Pripravu večere simpatični umirovljenik započeo je upravo - Slovačkim kotlićem. "To je kao gulaš, paprikaš", otkrila je Marija i dodala da voli to jelo. Kotliću se razveselio i Robert. Salatu za rudare iduću je Štefan spravio! "To je za radnike", najavila je Marija. "Krumpir ili fažol na salatu", dodala je Mirjana. Starinski je to recept od vrganja, krumpira i sušenih gljiva. Za kraj, Punjena marama skrivala je desert! "Lisnato tijesto, vjerojatno će mazati marmeladu od šljiva i perklapati", pretpostavio je Robert. "Radimo trokute, jedni su punjeni marmeladom od šljiva, druge od dvije vrste sira", otkrio je, pak, Štefan, kojem su deserti najteži kada je kuhanje u pitanju.

Aperitiv

Nakon što je spravio svoja tri jela, Štefan se prihvatio priprema za doček gostiju. Za aperitiv je poslužio paštetu od guske, ali i kruh i sol - starinski običaj kada netko dolazi prvi put u kuću domaćina.

"Bilo je to pravo iznenađenje i vrlo ukusno, nisam nikad probala jesti", komentirala je Mirjana. Usto, ponudio je za aperitiv i diskovicu - 15 godina staru šljivovicu iz drvene bačve, iz Vukovara, a usto je ponudio i slatki liker. "Bio je malo zbunjen, ali i sretan što smo mu došli. Pili smo rakiju i slovački liker, bio je odličan", zaključila je Marija.

Predjelo

Salatu za rudare poslužio je uskoro Štefan kao predjelo. "Izgled je bio dobar, solidan", komentirao je izgled predjela Željko. "Okus predjela mi je bio fin, dobar", dodao je Robert.

"Vrlo ukusne su bile gljive, to mi je bilo zaista jako ukusno", zaključila je Mirjana. Nakon pohvala za predjelo, uslijedilo je glavno jelo - Slovački kotlić.

Glavno jelo

Slovački kotlić - gulaš i knedle - poslužio je Štefan za glavno jelo. "Meni je bilo začinjeno sa crvenom paprikom malo prejako", komentirala je Mirjana. Robert je, pak, začinio i prije negoli je probao gulaš pa mu je bilo, otkrio je, preljuto. "Izgorio sam", komentirao je Željko o žestokom glavnom jelu.

"Malo je saft bio prerijedak i prezačinjen sa crvenom paprikom", komentirala je Mirjana. Željko je poručio da je bio dobar gulaš.

Desert

Nakon žestokog glavnog jela, stigao je i desert. Ekipa je, u nadi da u desertu neće biti paprike, kroz smijeh dočekala slatko s marmeladom od šljiva te dvije vrste sira.

Punjena marama je stigla uz sladoled. "Izgled je bio super, baš me iznenadio", izjavio je Željko.

Iznenađenje večeri

Štefan je desertom priveo večeru kraju, a potom ekipi udijelio i prigodne poklone te ih izveo u dvorište, gdje ih je dočekala glazba. "Odlično iznenađenje, bili smo zadovoljni", komentirala je Mirjana. "Zaplesali smo, glazba je bila dobra", zaključio je Robert.

Za svoju večeru, Štefan je dobio 36 bodova te sve pohvale na račun sjajne atmosfere.

