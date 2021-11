Nakon što je izvrijeđala Mislava, Sanela je u novoj epizodi izvrijeđala Ernu i Jasmina. Podijelila je također Jasminov vulgarni komentar o tome da je Edin zamijenio mlađu ženu starijom, piše RTL.

"A tamo kaj su se šlatarili, ne znam ni ja, svašta nešto. Ona je tu večer s trojicom završila... Baš je dama", uvrijeđeno je rekla Sanela.

S obzirom na to da je Sanela podijelila nešto što joj je Gordana povjerila u tajnosti, došlo je i do ljutnje.

"To sam joj ja rekla, to samo ja znam. Kad je Jasmin bio onu večer, iskomentirao je kao - joj, on zamijenio mlađu p**** za staru p****. Još ja njemu kažem: De budalo, i ti bi uzeo Ernu radije nego nju. Ja njoj kažem prekjučer - ona tvoja budala će vječito budala biti. Ja joj to govorim, šapućem - da nitko drugi ne čuje. I sad ona to govori danas. Ja u šoku, ne vjerujem!"

Andrea je zaključila da Sanelina ljutnja nema veze s Mislavom, već ima veze s Jasminom i Ernom

"I nakon završetka svega, nakon što su njih dvoje otišli, mislim da se suočila s raznim pogrdnim komentarima pa se okomila na njega jer tu nema nitko tko je bio blizak Jasminu osim Mislava. Ona jako dobro zna zašto je Jasmin pobjegao sa svadbe i što je čuo od svojih prijatelja", otkrila je Andrea.

"Osuđuješ nekoga da te povrijedio, a ne osuđuješ svoga dečka u kojeg si zaljubljena zato što te nije zaštitio i stao na tvoju stranu?! Slažem se. Zašto bi je trebao zabrinjavati bilo tko drugi ako je ona sretno zaljubljena? Ali problem je što nije sretno zaljubljena, pokazala je to", rekla je Gordana.

'Nije bitno što kaže, nego tko kaže'

Sanela je rekla kako je takve stvari pogađaju te da je nije briga za "malu seljančicu iz tamo neke pr******", misleći na Ernu, nazvavši je i "balavicom od 25 godina".

Ani je bilo ružno što Sanela razgovara o nekome tko nije prisutan pa se ne može braniti te je dodala da je njoj Erna draga osoba, da je puno naučila od nje i da joj se divi jer je sposobna, elokventna, diplomat i proputovala je svijet.

"Naučila sam puno od nje jer Erna zna lijepo reći, a da time ne uvrijedi drugu stranu", dodala je.