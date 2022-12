Prvi put u 'Večeri za 5 na selu' Anđelko je kuhao u tjednu s Lorentom, koja je tada pobijedila, a sada je svojim gostima pripremio predjelo naziva Tvrdo, a mekano, glavno jelo Baba Klara Trudne i desert Jednostavno, a ukusno. Predjelo je dobilo same komplimente, bakalar je svima bio odličan, a i desert je ispao super tako da je Anđelko osvojio 39 bodova i prestigao Lorentu i Dušku!

Društvo je uz pjesmu stiglo do večerašnjeg domaćina Anđelka i odmah su nazdravili za ugodnu večer. „Pila sam višnju i bila je mi je baš onako posebna“, komentirala je Marica, a potom su svi zapjevali uz igračku bor koja pjeva!

Paštetu od bakalara i kravlji sir Anđelko je poslužio za predjelo, a svi su pohvalili kako je to složio na tanjur. „Pogodio je sve unutra, ali kad se pomiješa sa sirom, pašteta je bila još ukusnija“, rekla je Marica, a i Duška i Mario pohvalili su paštetu. „Kod njega sve ima specifičan okus, on to valjda zalije s malo više ljubavi“, zaključila je Lorenta.

Nakon bakalara u pašteti uslijedio je onaj u brudetu, a Duška je komentirala kako domaćin škrtari na krumpiru, a ne bakalaru te dodala: „Volim dosta krumpira zato što bakalar ima svoju jačinu i ovaj mu je čak ostao tvrđi, ne znam je li se trebao dulje kuhati ili močiti, ali aroma je bila bogata.“ Mario je bio oduševljen glavnim jelom pa je rekao kako ne pamti kad je pojeo tako dobar bakalar, a i Marici je bilo točno onako kako ona voli.

Kolač od sira i šumskog voća Anđelko je poslužio na kraju večere. „Kolač je bio jako ukusan i baš mi se sviđao, svaka čast“, rekla je Duška, a i ostali su hvalili domaćina. Ubrzo su stigli i vilenjaci, muzika, a i domaćin se odjenuo u Djeda Mraza u kojeg se maskira već 47 godina!

Djed Mraz je podijelio darove, razgalio goste, malo su zapjevali, a potom je uslijedilo proglašenje pobjednika. Na četvrtome mjestu zavrio je Mario, na trećemu Marica, drugo mjesto podijelile su Lorenta i Duška, a pobjednik blagdanskog tjedna je večerašnji domaćin Anđelko! „Najviše bih volio da smo svi petero završili na prvome mjestu, govorim vam to od srca jer to tako osjećam. Hvala svima i mi nastavljamo u istom tonu. Sretan Božić svakome!“ rekao je sretni pobjednik.

