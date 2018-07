TV PREPORUKA DANA: U prvoj polufinalnoj utakmici SP-a čeka nas sraz između Francuske i Belgije

HRT2, 13.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Djed Božićnjak, ljubavni posrednik

Melanie (L. Chabert) očekuje da je Justin (T. Luckinbill) uskoro zaprosi, pa kad joj on pred Božić kaže da će ga provesti kod njegove majke, Melanie misli da je to trenutak koji je očekivala. Međutim, Justina u zadnji čas spriječe poslovi, pa joj on kao pratnju šalje svog prijatelja i poslovnog partnera Deana (A. Mayfield). Nije to prvi put, Dean je već toliko puta uskakao pa se Melanie s njim sprijateljila, a on prema njoj gaji osjećaje koje samo ona ne primjećuje. Ali primjećuje netko drugi, netko tko zna gdje je prava ljubav. I koji ispunjava želju koju je Melanie davno, davno, kao djevojčica, zaželjela za jedan Božić – da jednog dana nađe svojega princa.

Na putu se počinje događati niz nevolja, a sve imaju veze sa suputnikom sijede kose i sijede brade (D. Scott).

HRT3, 19.00, DRAMA, Otmica

Teretni brojd “MV Rozen” plovio je prema luci kad su ga napali gusari u Indijskom oceanu. Članovi posade, među kojima su kuhar Mikkel (P. Asbaek) i inženjer Jan (R. Moller), postali su taoci u ciničnoj igri života i smrti u pregovorima oko milijunske otkupnine…

Film scenarista i redatelja Tobiasa Lindholma osvojio je mnogobrojne nagrade i nominacije u Danskoj te na međunarodnim filmskim festivalima.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

House i njegov tim, kojem su se pridružila tri novaka – Chris Taub, Lawrence Kutner i Thirteen, liječe ženu koja je doživjela iznenadnu paralizu ruku i ozlijedila kći koja ju je promatrala na sportskom penjanju u zatvorenom prostoru. Dok pregledava ozlijeđenu djevojčicu i majku, House je uvjeren da majka taji informacije.

HRT2, 20.00, NOGOMET – SP 2018.: Francuska – Belgija

Nakon što su u osmini finala izbacili Japan preokrenuvši 0-2 iz 52. minute u 3-2, te u četvrtfinalu Brazil 2-1, Belgija je postala možda i glavni favorit za osvajanje prvenstva.

Međutim, za ulazak u finale morat će pobijediti jaku Francusku. Tricolori na ovom turniru nisu briljirali, dobru partiju pružili su u osmini finala protiv Argentine 4-3 i u četvrtfinalu protiv Urugvaja 2-0.

No, radi se o iznimno jakoj momčadi kojoj ipak, što turnir odmiče, forma raste. Nema sumnje, očekuje nas spektakularna utakmica.

HRT1, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Raj za dame

Pietro Mori otkrije da mu se netko želi osvetiti i prizna Teresi da se zaljubio u nju.

HRT1, 21.00, PRIJENOS, Otvorenje dubrovačkih ljetnih igara

Pridružite nam se u izravnom prijenosu otvorenja Dubrovačkih ljetnih igara, koje ove godine bilježe svoje 69. izdanje! Na početku našega najuglednijeg kulturnog festivala vidjet ćemo mnoštvo glume, pjesme i plesa, a bogati festivalski programi traju sve do 25. kolovoza!

DOMA TV, 22.20, AKCIJSKA SERIJA, Škorpion

Tim „Škorpion“ slučajno osujeti pljačku banke pa članove tima uzmu za taoce. Sylvesterovi osjećaji prema Florence jačaju.

HRT2, 23.10, AKCIJSKI SF FILM, Vremenski policajac

Policajca Maxa Walkera (J.-C. Van Damme) i njegovu suprugu Melissu (M. Sara) napadnu nepoznati zlikovci – on preživi, a ona pogine. Godinama kasnije Max je član specijalne policijske postrojbe čiji je zadatak da putujući u prošlost onemogući kriminalce koji su tamo prebacili svoje nezakonite poslove. Hvatajući jednog kriminalca, Max shvati da iza njihovih pothvata, kao i napada na njega i njegovu suprugu, stoji utjecajni senator Aaron McComb (R. Silver) čija je ambicija postati predsjednik Sjedinjenih Država…

Nakon prvog “Terminatora” Jamesa Camerona iz sredine osamdesetih, omiljena SF tema putovanja kroz vrijeme, koje sa sobom povlači i mogućnost mijenjanja sadašnjosti preko intervencija u prošlost, postala je vrlo popularna u Hollywoodu. Prihvatio je se i poznati filmaš Peter Hyams (Odiseja u svemiru 2010., Presidio, Kraj dana) adaptirajući u filmu istoimenu seriju stripova. Za glavnu ulogu angažirao je veliku zvijezdu borilačkih filmova J.-C. Van Damma (Kickboxer, Teška meta, Univerzalni vojnik (1-4), Legionar).

NOVA TV, 23.25, AKCIJSKA KOMEDIJA, Policijska akademija 6

Pripadnici akademije Hightower (Bubba Smith), Jones (Michael Winslow),Tackleberry (David Graf), Hooks (Marion Ramsey) još jednom moraju pokazati svoje policijske sposobnosti. Tajanstveni vođa opasne zločinačke bande poznate pod imenom Wilson Heights Gang terorizira grad najvećim kriminalnim kaosom koji ga je ikada pogodio. Dodatne problem je taj što nitko ne zna tko je zapravo tajanstveni vođa. Građani su očajni, a njihov drama se pojačava kako nitko nije sposoban spriječiti daljnje divljanje kriminalaca. Gradonačelnik se odlučuje dodijeliti zadatak pripadnicima policijske akademije.