TV PREPORUKA DANA: U finalu Europske lige u Lyonu snage će odmjeriti Atletico Madrid i Marseille

HRT2, 13.20, KRIMI FILM, Svjedokinja umorstva

Samantha Cooper (K. Prout) buntovna je petnaestogodišnjakinja kojoj majka ide na živce i želi otići živjeti k ocu, koji ima novu obitelj. Njezina majka Laura (K. Rutherford), brižna je, predana, no prezaposlena, vodi mali restoran i istodobno studira, pa joj Sam i to zamjera. Jedne večeri ona uzme auto i ode na zabavu na kojoj su gotovo svi njezini vršnjaci iz škole, no kako nije baš društvena, odluta sama podalje od zabave i svjedoči događaju koji ju je prestravio: trojica mladića iz škole, Jordan (J. Moss), Derek (J. Haddock) i Glenn (A. Francis) zlostavljaju četvrtoga, Alexa, i gurnu niz liticu. Jedan od njih sve to snima videokamerom. Kasnije, kad pregledaju snimku, vide Samanthu i počinju je proganjati kako nikome ne bi odala što je vidjela. Djevojka je prestravljena, a majka, koja primjećuje da se s njom nešto događa, ne uspijeva pridobiti njezino povjerenje. Ipak, Laura je odlučna, hrabra i inteligentna, te sama počinje istraživati.

HRT3, 15.25, KOMEDIJA, Skylab

Krajem 70-ih, početkom ljetnih školskih praznika, šira obitelj se okuplja u bakinoj kući u Bretanji. Stričevi, tete, ujaci, bratići, sestrične, nekoliko različitih generacija sjedaju za stol kako bi proslavili bakin rođendan. Desetogodišnjoj Albertini počinje ljeto koje će pamtiti cijeli život. Osim što je u vrtu razapet veliki šator u kojoj spavaju djeca, Albertina će doživjeti svoju prvu ljubav i prve znakove odrastanja.

Komedija “Skylab” opisuje jedan vikend u francuskoj provinciji. Veselje, dobra hrana, vino, odlazak u lokalni disco, neizostavne svađe oko političkih gledišta vjerno evociraju sve najvažnije segmente života 70-ih, podsjećajući na vrijednosti koje su se izgubile, poput okupljanja velike obitelji, slobodnog razgovora o svim životnim temama pred djecom te opuštenog ponašanja bilo da je riječ o veselju ili bijesu.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Nakon seksa sa zaručnicom, Brendon (Kevin Zegers) se samo sruši, a simptoma ima toliko da je nemoguće izdvojiti samo jednu bolest kojoj bi pripadali. Foreman i House imaju različite zamisli i osmišljavaju dvije različite terapije. Svaki od doktora tvrdi da baš njegova dijagnoza najbolje odgovora Ockhamovoj teoriji koja kaže da je hipoteza s najmanje pretpostavki ona prava. No broj Brandonovih bijelih krvnih zrnaca se smanjuje, što dokazuje da su oba doktora u krivu. Ubrzo House ima novu teoriju – umjesto lijeka protiv kašlja, Brandon je zabunom dobio neki drugi lijek.

DOMA TV, 19.50, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Kada se posada helikoptera sruši u more i poslije ju pronađu na obali, NCIS-OV tim mora odrediti uzrok pada i locirati nestaloga pilota. Tony i McGee u međuvremenu, na Zivin izazov, traže „Mavericka“ i „Icemana“ u sebi po uzoru na „Top Gun“. Narednik je ubijen u Ferrariju jednoga milijardera, a NCIS-ov tim u istrazi otkriva vezu s čovjekom po kojemu je Gibbs dobio ime.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Lech Walesa – portret

Wałęsa se nikada nije udaljio od svojih narodnih korijena, čak ni kada je došao na vlast. Ti su korijeni u srcu njegova nevjerojatna uspjeha, no isto su tako bili izvor kritika njegovih protivnika. Uspio je spojiti glas razuma, koji ga je izdignuo iznad ostalih, i iskrenost koja je često bila nevjerojatna.

Lech Wałęsa postao je predsjednik sindikata radnika brodogradilišta u poljskome Gdanjsku 1980., a ubrzo mu se pridružilo 10 milijuna ljudi. Na taj je način utabao put prema mirnom svrgavanju komunističkoga režima. Mladi električar ispisao je povijest. Tijekom karijere Lech Wałęsa preživio je sve: od obožavanja do ponižavanja i mržnje. Poznat je po svojim oštrim osudama i po često duhovitim i britkim dosjetkama. Znao je animirati publiku, znao je kada se treba našaliti, kada iznijeti argument, kada upotrijebiti patos i kada lagati. Mase ljudi slijedile su ga kao hipnotizirane. Ovaj dokumentarni film samo mu želi pomoći da snimi dokumentarac o sebi, a kako bivši predsjednik sam priznaje, to nije nimalo lako.

HRT2, 20.35, NOGOMETNA LP – FINALE: Marseille – Atletico Madrid

Hrvatske boje branit će Šime Vrsaljko (Atletico Madrid). Za Atletico će to biti deveto europsko finale, pri čemu treće u Europskoj ligi, a do sada je osvojio tri trofeja – dva naslova pobjednika Europske lige, a jedan u Kupu pobjednika kupova. Marseille je do sada igrao četiri europska finala i dobio samo jedno. U premijernom izdanju Lige prvaka OM je 1993. u Munchenu pobijedio Milan 1-0.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Dhruv Baker: Iz Hrvatske s ljubavlju – Slavonija/Baranja

Istočni dio Hrvatske još je jedna regija prebogata svime što Dhruovo gastronomsko nepce traži. Regija koja je prije 600.000 godina bila pod Panonskim morem, danas je jedno od najplodnijih područja koje daje najbolje od namirnica što Hrvatska nudi. Dhruv posjećuje Kopački rit, najveću europsku močvaru s jedinstvenom florom i faunom. U Baranji Dhruv asistira u kuhanju autohtonih specijaliteta poput fiša i šarana na rašljama.

HRT3, 22.45, DRAMA, Liječnik

Suvremeno je doba i odvija se ratni sukob između neke europske zemlje i zemlje na Dalekom istoku. U pozadini borbenih linija nalazi se medicinska ekipa i ljubavna priča između kirurga i medicinske sestre…

Snimljeno prema romanu Jeana Freustiéa.

HRT1, 23.25, KRIMI SERIJA, Nijemi svjedok

Tim se vrati na slučaj od prije 15 godina nakon što otkriju da postoji mogućnost da je Paul lagao o svom identitetu. Međutim, njihova istraga otvara stare rane u obitelji žrtve. Padaju nove žrtve i očito je da je sadistički ubojica prepoznatljivog stila na slobodi. Ekipa od Sashe potraži savjet o ubojici, no ona je možda prebliska sumnjivcima da bi im mogla pomoći. Je li ubojicu zaista moguće rehabilitirati?

NOVA TV, 23.55, KRIMI FILM, Tvornica zločina

Ako se žrtva ne pronađe unutar prvih 48 sati od njezina nestanka, možda nikad neće ni biti pronađena. Za detektiva Mikea Fletchera (John Cusack) i njegovu partnericu Kelsey Walker (Jennifer Carpenter) takva je statistika upravo poslala osobne prirode. Njegovu kćer oteo je opasni fanatik. Dok vrijeme odmiče, Mike se pretvara u nezaustavljivu silu i pokušava naći skriveni podrum – tamnicu gdje je njegova kći suočena sa stravičnom sudbinom.

HRT2, 00.35, DRAMA, Napad

U Tel Avivu živi ugledni arapski kirurg dr. Amin Jaafari (A. Suliman), aslimiliran u židovsko društvo s brojnim prijateljima, čiji se život iz temelja promijeni kad se dogodi teroristički napad u kojem pogine njegova supruga Siham. Ispostavi se da je ona bila bombaš samoubojica. U početku dr. Jaafari odbija povjerovati u to i surađivati s policijom koja ga brutalno ispituje. S vremenom prihvati novonastalu situaciju i pokušava shvatiti zašto je Siham to učinila i kako je dugo vodila dvostruki život koji je uspješno tajila od njega…

Scenarij je napisao libanonsko-američki redatelj Ziad Doueiri prema književnoj uspješnici alžirskog pisca Yasmina Khadra.