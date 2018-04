TV PREPORUKA DANA: Novi show u kojem se četvorica mladića odlučuju na avanturu života kako bi pronašli svoje bolje polovice (Ženim sina)

NOVA TV, 10.20, DRAMSKA SERIJA, Vino istine

Kad se Andrea Masci vrati u Mezzocoronu nakon deset godina izbivanja i šutnje, ništa nije kao prije. Obiteljska vinarija, društvo Santangelo, koja je bila ponos cijelog mjesta sad je na rubu bankrota. Emma, Andreina majka, direktorica i vlasnica društva, učinit će sve da se ne mora odreći zemlje koja oduvijek pripada njezinoj obitelji. Nažalost, čini se da nema drugog izbora nego prodati je Meinaru, holdingu kojim upravlja Olga von Brurer, odlučna i tajnovita njemačka poslovna žena. Do svega je došlo samo zato što je Emma tijekom posljednjih deset godina, poduprta ljubavlju i blizinom svojeg supruga Michela, slijedila san svojeg sina Riccarda koji je poginuo u nesreći malo prije nego što je Andrea netragom nestao: proizvesti jedinstveno vino od stare i rijetke sorte teroldego. To je zapečatilo propast društva. Na plodno tlo nije naišlo ono što je govorio Neri, stari i mudri agronom društva Santangelo, kao ni protivljenje najstarijeg sina Jacopa koji je ostao uz nju. Emma, pogođena starim patnjama, nije željela za to ni čuti.

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zapaljena srca

Jenny McLean (A. Sweeney) radi na centrali za hitne pozive. Po glasovima već raspoznaje ljude koji često dežuraju i izlaze na intervencije. Među njima je vatrogasac Jeff Sinclair (G. Vaughan). Otkako je muž napustio nju i njezino dvoje djece, Lukea (B. Stockham) i Elsie (C. Labadie), uspijeva nekako preživljavati, no kad joj šef najavi da će raditi pola radnog vremena zbog kresanja budžeta, mora potražiti dodatni izvor prihoda. Jedino što smisli jest da iznajmi jednu sobu nekom podstanaru. Djeca su razborita, premda su mala, pa iako im se ta ideja ne sviđa, shvaćaju da tako mora biti.



Za to vrijeme Jeff Sinclair doživi nezgodu na zadatku i završi u bolnici s višestrukim kompliciranim prijelomom noge, zbog čega mu liječnik strogo zabranjuje da idućih nekoliko mjeseci koristi stepenice. A kako je Jeffov stan na trećem katu u zgradi bez lifta, mora privremeno unajmiti stan u prizemlju.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Pacijent je primljen u bolnicu nakon što je dobio ospice uzrokovane kemikalijama s kojima radi. I dok ga tim liječi, on prizna da još uvijek ne može priznati svojoj supruzi da je promijenio posao te da više nije agent za prodaju luksuznih nekretnina. U međuvremenu, Cuddy je dobila vrijedno priznanje i treba Housea da je prati na ceremoniji primanja nagrade.

HBO, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Westworld

Živi bez ograničenja u svijetu u kojem se svaki ljudski apetit može utažiti. Izvršni producenti Lisa Joy, Jonathan Nolan i J. J. Abrams donose ovu mračnu odiseju o osvitu umjetne svijesti i evoluciji grijeha. „Westworld“ je ambiciozna i vrlo maštovita dramska serija koja uzdiže koncept pustolovine i potrage za uzbuđenjima na novu, krajnje opasnu razinu. U futurističkom fantastičnom parku poznatom kao Westworld skupina androidnih „domaćina“ odstupa od dobro planiranih skripti svojih programera k uznemirujućem obliku aberantnog ponašanja. Serija je inspirirana filmom iz 1973. koji je napisao i režirao Michael Crichton („Jurski park“).

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Je li moglo drugačije?

Što se događalo nakon Tuđmanove smrti? Jesu li strane sile pomogle šestorki u osvajanju vlasti 2000.? Zašto je Račan odustao od novog mandata 2003. i predao ga u ruke HDZ-u?

U emisiji su korišteni materijali arhive HTV-a.

HRT2, 21.00, KRIMI DRAMA, Hakeri

Vježbajući trikove zanata, jedan “hakerski” novak postiže nešto skoro nemoguće: prodire u iznimno osigurani Gibson kompjutor radarske korporacije Ellingson. Ali, da ni sam nije svjestan, usput nailazi na visokotehnološki plan o pronevjeri maskiran kompjutorskim virusom koji bi mogao prouzročiti jezivu ekološku katastrofu. U djeliću sekunde, mladi haker i njegovo društvo postaju metom FBI-ja i “Kuge”, poremećena kompjutoraškog čarobnjaka Ellingsona. Otkrivši strahovite razmjere Kuginih nakana, skupina udružuje sve svoje tehno-vještine i započinje s općim kiber-napadom, nadajući se da će sa sebe sprati ljagu i spriječiti globalnu katastrofu.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Duga mračna noć

Elza bježi sa sinom Emilom u šumu gdje je već oformljen prvi partizanski bataljun sastavljen od Nijemaca, antifašista. I dalje tuguje za ubijenim mužem, premda je Iva nastoji riječima utješiti. No, i on doživljava prva razočaranja. Suočen s nepotrebnim okrutnostima partizana, u čijim se redovima i sam bori, Iva će doći u sukob s Brkom, primitivnim suborcem čiji se ideali borbe razlikuju od njegovih. Mnogo više razumijevanja i topline naći će stoga u Veri s kojom se sve više zbližava. Njemački vlak koji prevozi važan teret napadnut je i uništen. Izazvat će to silan bijes kod Resslera i njegovog štaba, kad saznaju da je napad izveo upravo njemački bataljun u partizanskim redovima.

VIASAT EXPLORE, 21.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Ribički ratovi

Pred nama je druga sezona popularne emisije o natjecanju u lovu na šarane, u kojoj ćete vidjeti nekoliko poznatih, ali i nekoliko novih lica. Za titulu najboljeg ribiča natječu se: Ian Russell, Dave Lane, Lee Morris, Ian Macmillan te Steven ‘Preparator’ Coe, kojemu je ovo prvo sudjelovanje u natjecanju.

NOVA TV, 22.15, SHOW, Ženim sina

U središtu pozornosti su majka koja uvijek zna što je najbolje za njezina sina te sin spreman pronaći pravu i istinsku ljubav.

Naime, radi se o muškarcima koji su šarmantni, zgodni, poželjni, ali ipak slobodni, i pritom još uvijek žive sa svojom majkom. Stoga je krajnje vrijeme da majka preuzme stvari u svoje ruke i pomogne svome sinu pronaći djevojku koja će za njega biti ona prava!

Majka i sin, kroz razne zajedničke aktivnosti prolaze eliminacijski proces sa zanimljivim ženama sve dok ne izaberu onu koja im najviše odgovara. Iako je sin taj koji odabire, sve se odvija pod budnim okom majke koja se neće libiti izjasniti o svojim favoritkinjama, pa čak i prisiliti ga da odabere upravo po njenom.

Kroz svaku epizodu gledatelji će imati priliku vidjeti međusobni razvoj odnosa majke i sina, emocije koje se rađaju između sina i djevojaka ili pak majke i djevojaka, ali i krajnje eliminacije pojedine djevojke. Majke i sinovi osim što će ići na razne izlete i aktivnosti s djevojkama, kroz koje ćemo imati priliku vidjeti kako se koja djevojka u čemu snalazi i rađa li se ljubav prema sinu, određeni broj djevojaka sinovi će pozvati kod sebe u svoju kuću gdje će neko vrijeme boraviti na glavnom teritoriju majke.

Na samom kraju avanture, u prisutstvu majke kandidat će morati odlučiti hoće li neku od odabranih djevojaka zaručiti ili ne.

HRT2, 22.45, DRAMSKA SERIJA, Doktorica Foster

Gemma je odlučna u namjeri da napokon raskrinka sve Simonove laži, i to tako da on pritom izgubi sve. Ništa ju ne može zaustaviti od postizanja toga cilja, a posljedice su razorne.

HRT3, 22.55, DRAMA, Plutajući oblaci

Kriza je pogodila Helsinki. Vozač tramvaja Lauri (K. Väänänen) ostao je bez posla, a ubrzo je zatvoren restoran u kojem je radila njegova žena Ilona (K. Outinen) kao konobarica. Previše su ponosni da prihvate novac od socijalne skrbi i muče se u potrazi za novim poslom. Ali nemaju sreće u tome, slijedi nesreća za nesrećom…

Za ovaj je film redatelj Aki Kaurismäki na filmskom festivalu u Cannesu dobio nagradu Ekumeskog žirija i nominiran je za Zlatnu palmu te još desetak međunarodnih i finskih nagrada.

NOVA TV, 23.40, AKCIJSKI FILM, Razbijač 2: Naplata

Nick Prescott (Kevin Sorbo) je sin gradskog šerifa koji se vraća u svoj rodni grad. Kada sazna da je njegov mirni gradić postao leglo kriminalaca, droge i nasilja, Nick odluči tome stati na kraj. U nekad mirnom gradiću sada vlada grupa beskrupuloznih kriminalaca koji siju teror po ulicama Nickovog rodnog mjesta. Da bi situacija bila gora kriminalci imaju podršku i korumpiranog lokalnog policajca koji im pomaže u njihovim ilegalnim poslovima. Kada Nickov otac želi uvesti pravdu biva brutalno ubijen. Nick se uz pomoć agenata FBI-ja želi osvetiti ubojicama njegova oca te provesti pravdu u svom gradu

HRT2, 00.05, KRIMI DRAMA, Na granici

Lauren (J. Lopez) je novinarka Chicago Sentinela, koja dođe u Juarez, neugledan meksički gradić na granici Sjedinjenih Država, zbog izvještaja o napredovanju istrage vezane uz slučaj ubojstava i silovanja tamošnjih tvorničkih radnica. Strahotnih slučajeva je na stotine, no to ne pokoleba sposobnu i odvažnu novinarku. Uskoro joj priđu siromašna žena i Eva (M. Zapata), njezina kći koja je čudom preživjela silovanje i zakapanje, moleći je za pomoć i zaštitu. Odlučivši zauzeti se za Evu i razriješiti njezin slučaj, Lauren ne sluti na koliko će problema naići.