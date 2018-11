TV PREPORUKA DANA: Nakon 48 godina Dinamo pred prepunim Maksimirom želi osigurati proljeće u Europi

HRT2, 13.30, KRIMI FILM, Skrivena istina

Zoe (D. Hopper) upravo navršava sedamnaest godina. Živi sa svojom tetom Jamie (S. Lind), jer je njezina majka ubijena godinu dana ranije, a za ubojstvo je osumnjičen njezin otac Pace (B. McCarthy). Zoe je nezadovoljna životom u malom mjestu, nesretna zbog obiteljske situacije i učinit će sve da što prije ode. Do novca dolazi tako što spava s Michaelom Evansom (S. Christian) dobrostojećim vlasnikom restorana i hotela, kod kojega je svojedobno i radila. U jednoj svađi, kad joj on ne želi platiti, Zoe mu prijeti da će ga prijaviti policiji jer je imao odnose s malodobnicom i Evans je ubije.

Šerif Connell (P. Stevenson) uvjeren je da je krivac Zoein otac Pace, za kojega se sumnja da je ubio i svoju ženu, Zoeinu majku, pa i ne provodi pravu istragu, nego skuplja dokaze protiv Pacea, vjerujući da će ovaj put uspjeti dokazati da je ubio i ženu i kćer. No, Jamie je uvjerena da je njezin brat nevin i zna da krivca treba tražiti drugdje. Napreduje sporo, ali napreduje, zahvaljujući dvojici slučajnih svjedoka. Kad je već sigurna tko je ubojica, šerif još ništa ne poduzima, sve dok se i ona sama ne nađe u opasnosti.

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Velečasni Brown

Kad se velečasni Brown približi mobilnoj knjižnici u Kemblefordu, Ada izađe iz nje zazivajući pomoć. Margaret leži ispod hrpe knjiga, zatočena ispod metalne police. Velečasni Brown odahne kad otkrije da je još živa. Nakon što Margaret završi na sigurnome u postelji, gđa McCarthy predloži da pomaže u knjižnici dok se Margaret ne oporavi. Njezin muž Graham izvede ih kroz svoju fotografsku radionicu te ondje nalete na njegova neurednog pomoćnika Lewisa. Lewis poslije na ispovijedi povjeri velečasnomu Brownu da ima tajnu, a zatim pobjegne. Te noći Graham i Margaret probudi buka u prizemlju. Ondje Graham zamahne palicom za kriket u tami i začuje mukao udarac. Kad upali svjetlo, ugleda Lewisa kako mu leži pod nogama mrtav. Inspektor Mallory zaključi da je to opravdana samoobrana, no velečasni Brown sluti da nije sve tako jednostavno.

HRT2, 16.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Atlantik: Struja života

Na površini mora vremenski su uvjeti okrutni i negostoljubivi, a okoliš pun podmuklih ledenih santa i visokih valova. A ipak, ispod ovih opasnih valova teče struja koja znači život – Golfska struja – koja hranjive tvari s dna diže na površinu mora i ugrije sve čega se dotakne. Slijedit ćemo Golfsku struju na njezinu putu od toplih tropskih mora, duž obala Sjeverne Amerike i preko oceana do Europe, te dalje prema sjeveru gdje ona potpuno preobražava život na Arktiku.

DOMA TV, 19.20, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS LA

Callen ide na tajni zadatak gdje će se ubaciti među čečenske teroriste koji angažiraju strane borce da im se pridruže u njihovu cilju i pomognu planirati sljedeći napad u SAD-u.

HRT2, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, Klub 7

Hoće li novootvoreni Kavkaz zaista uspjeti ponovno postati kultno okupljalište Zagrepčana? Što će se s prepoznatljivim vinima dogoditi kad zatopli za deset ili više godina; hoće li neke sorte nestati? Kako je to raditi zajedno te koje su male i velike tajne blizanki u modnom biznisu, otkrivaju nam Mia i Dea Maretiće te modni dvojac Boudoir. Bili smo u Toskani i isprobali pomalo zaboravljena tradicionalna talijanska jela te saznali koja je razlika između sladoleda i gelata. Kako žive stranci u Zagrebu te zašto ga smatraju idealnim gradom za život? Koji su vrhunski trendovi u vježbanju te zašto je važno o vlastitom tijelu i duhu voditi brigu tijekom cijele godine? Klub 7 donosi i sve detalje o Zagreb Film Festivalu. Razgovarali smo s arhitektom Antom Vrbanom, dobitnikom brojnih međunarodnih nagrada, te s regionalnom zvijezdom, pjevačem Sergejem Ćetkovićem koji, uoči tri rasprodana koncerta u Lisinskom, otkriva sve o tome kako je posvojio dvije prekrasne djevojčice, Milu i Lolu, s kojima zajedno kreira crtani film za djecu.

ARENA SPORT3, 21.00, NOGOMET, EUROLIGA: Dinamo – Spartak Trnava

Dinamo će danas na prepunom Maksimiru pokušati ostvariti san koji čeka čak 40 godina – pobjedom nad trnavskim Spartakom osigurati proljeće u Europi. Modri su sjajno odigrali prve tri utakmice i na korak su od cilja, a na Maksimiru nas čeka pravi nogometni spektakl.

HRT2, 21.00, DRAMA, Neka ostane među nama

Zločesta, indiskretna zagrebačka priča o virovima erotske strasti ispod mirne, trome površine građanske svakodnevice i običaja. Upoznajemo dvojicu braće, Nikolu i Bracu, njihove supruge Anamariju i Martu, ljubavnice Laticu, Davorku i Tamaru te djecu. Sve se izmiješalo u dvostrukim životima, paralelnim vezama, u gorkoj i slatkoj priči o neumornom traganju za ljubavlju i srećom… Film je snimljen 2010.

HRT1, 21.00, TALK SHOW, Puls

Svi govore o mirovinskoj reformi. Mi nećemo analizirati modele i izračune, niti pitati tko je odgovoran za stanje u kojem smo se našli. Nataša Kraljević Kolbas jednostavno je otišla izračunati kolika bi bila njezina mirovina, a onda je o vrućoj temi razgovarala sa ženama koje rade različite poslove, no dijele strahove svih nas. Nakon što je djetinjstvo i mladost proveo u Kaštel Sućurcu, prije sedam godina zaključio je da mu je dosta svega. Dao je otkaz i preselio se na planinu. Siguran posao zamijenio je stočarstvom. Danas Branko Buzov s obitelji na Svilaji uzgaja 100 krava, a u posjet im se zaputila Sanja Jurišić. Nedavno istraživanje pokazalo je da gotovo svaki treći osnovac u Hrvatskoj ima višak kilograma. Iako se većina roditelja trudi, pitanje je znaju li kako pravilno pristupiti prehrani djece. A mi smo istražili jesu li mame zaluđene zdravom hranom i pretjeruju li, ili su s pravom zabrinute. Od vremena legendarne rock-grupe Stijene pa sve do danas, kada ima solističku karijeru, lišenu estradnih prenemaganja i zasnovanu samo na glazbi, sjajno pjeva i traje Zorica Kondža. Otkrila nam je zašto voli buru i zašto voljeti nije grijeh. U Splitu ju je posjetio Zvonimir Varošanec.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Evelyn iz osmrtnica u novinama sazna da je njen drugi muž, Harry, umro. Svi se pojave na pogrebu, koji je svima ispao nekako zanimljiv. Najviše mu se obradovao Jake, jer je to bila njegova prva prilika da vidi mrtvaca. Charlieju je zapela za oko slobodna udovica, a Alan je sretan što može odati počast Harryju. Evelyn im ispriča tajnu da ju je Harry varao, ali ona ga je toliko voljela, da su se kasnije opet spetljali. Kasnije je tu istu djevojku varao s njom.

NOVA TV, 22.25, INFO MAGAZIN, Provjereno

Dramatičan apel očajnih roditelja: sin nam je ovisan o osvježivačima! Istražujemo zašto se ta opasna sintetička droga i dalje legalno prodaje u trgovinama? Kakva mirovinska reforma, kada poslodavci uopće ne uplaćuju doprinose za mirovinsko! Ministar Marić odgovara na naša pitanja! Kako to spriječiti i tko će tim ljudima vratiti izgubljene godine staža? Kontroverzni psihijatar, pomagač serijskog prevaranta Tite Gubića – zaposlen u Zadarskoj hitnoj. Tim smo tragom krenuli u zadarski sanitet i otkrili još luđu situaciju. Voditeljica saniteta na svim prošlim poslovima dobivala otkaze zbog krađe, a kolege optužuju krade i dalje! Čini li odijelo čovjeka? Nažalost da, čak i kada je riječ o preslatkom dječaku ili djevojčici! Napravili smo eksperiment. Dijete samo na cesti – tko će mu pomoći. A što kada je dijete prljavo i zapušteno? Snimili smo poražavajuće reakcije prolaznika.

HRT2, 22.30, KRIMI SERIJA, Most

Henrik nastavlja s istragom ubojstva Margrethe Thormod, ravnateljice Službe za imigraciju, ali nestanak kćeri mu se vrti po glavi.

HRT3, 23.00, KRIMI DRAMA, Dodir zla

Visokopozicionirani službenik u meksičkoj vladi Ramon Miguel Vargas (C. Vargas) uživa u medenom mjesecu sa svojom suprugom Amerikankom Susan (J. Leigh). Njihov poljubac u gradiću na američko-meksičkoj granici prekine eksplozija automobila u kojoj se nalazio gradski moćnik. Riječ je o vješto isplaniranom ubojstvu pri čemu istragu preuzme mjesni šef policije Hank Quinlan (O. Welles). Kako se zločin zbio na samom graničnom prijelazu, Quinlanu se u istrazi pridruži Vargas koji se bavi raskrinkavanjem krijumčara droge. Meksički čuvar zakona naći će se na meti Quinlana koji neće prezati ni od suradnje s gangsterom Joeom Grandijem zvanim Uncle (A. Tamiroff) kako bi onemogućio svog kolegu iz Meksika.

HRT2, 23.30, ŠPAGETI VESTERN, Za šaku dinamita

Različiti životni putovi meksičkoga razbojnika (R. Steiger), koji sa svojom mnogobrojnom obitelji napada putnike i sanja o velikoj pljački, te irskoga revolucionara Johna A. Mallonyja (J. Coburn), vještog profesionalca sa svim vrstama eksploziva, slučajno se susreću, a zatim i neočekivano spajaju u matici ustanka meksičkih seljaka predvođenih Panchom Villom. Dvojica koji se isprva nalaze na suprotnim stranama na kraju će postati nerazdvojni prijatelji i suborci… Film “Za šaku dinamita” dio je takozvane “američke trilogije” (uz “Bilo jednom na Divljem zapadu” i “Bilo jednom u Americi”) Sergia Leonea, redatelja koji je udahnuo novi život specifično američkom žanru i zauvijek ušao u povijest filma kao otac špageti-vesterna. Riječ je o priči bogatoj događanjima i dosjetkama o dvojici desperadosa, Meksikancu i Ircu, koji stjecajem okolnosti postaju sudionici zapatističkog prevrata. Kad se pojavio u kinima, 1971. godine, film je naišao na velik odaziv gledatelja i postigao zapažen komercijalni uspjeh.

NOVA TV, 23.45, DRAMA, Vrata tame

Profesor Mike Cole (Nicolas Cage) traži sina koji je nestao za vrijeme velike parade povodom Noći vještica. Godinu dana nakon njegova nestanka, roditeljima se počinje ukazivati sin za kojeg saznaju da se nalazi u drugoj dimenziji. Istražujući što se točno dogodilo, otkrivaju da su i ostali slučajevi nestanka djece na taj dan povezani. Kako bi vratili izgubljenog sina, morat će se suočiti s nečim izvan ovog svijeta.