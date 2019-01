TUĐMANOVA BIVŠA SNAHA O BIVŠEM SUPRUGU I NJIHOVOM PORNIĆU: ‘Da ga sada vidim, umrla bih’

Bivša supruga Igora Tuđmana dala je prilično otvoren intervju

Nataša Ivkošić jedna od natjecateljica nove sezone srpskog realityja Zadruga 2 otvoreno je progovorila o braku s Igorom Tuđmanom i njihovom porniću.

Hvali se da je Tuđmanov unuk

Iako se pokušava probiti kao starleta pod imenom Nataša Moskva, i dalje je najpoznatija po svom porniću s Igorom Tuđmanom. Iako je, tehnički, Igor pranećak Franje Tuđmana, odnosno unuk njegova brata, svi mediji ga nazivaju unukom Franje Tuđmana iz dva razloga – takav rod je u Srbiji uobičajeno nazivati djedom, a to svakako potpiruje i sam Igor Tuđman, koji se hvalio kako je iz loze predsjednika, kako će naslijediti milijune, a i u samom porniću s tadašnjom suprugom među ostalim ga se čuje “Da me moj deda sada vidi”.

‘To je bila luđačka ljubav’

A Nataša Moskva tvrdi kako je uporavo on dao taj pornić medijima. Tvrdi kako je to bio njegov način da se pobrine da ju više nitko nikad ne pogleda. “To je bila luđačka ljubav. S prvim mužem sam imala djecu, ali sam ovog više voljela. On je meni govorio da mu je to jedini način da me nitko više ne pogleda u životu, zato je to dao medijima. A mene su nakon toga muškarci salijetali. Svega je tu bilo” ponosna je Moskva, koja je za Kurir okrila kako za Tuđmanom još pati.

“Trebalo mi je četiri godine da ga prebolim bez da ga vidim. A sada da ga vidim umrla bih. Ponovo se oženio, uvalio se nekoj bogatoj ženi” kaže Nataša.