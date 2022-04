Stankica je bila najbolja u borbi jastucima pa je za nagradu provela neke trenutke s Tonijem, no nakon toga on je na spoj pozvao Polinu kako bi pokušali nadoknaditi izgubljeno vrijeme.

Na spoj su išli u drive in kino, a Polina je bila oduševljena što je odjevena u pin-up stilu. Kad su se ostale djevojke vratile u vilu, prepričavale su događaje s grupnog spoja te kako je Polina dobila spoj, što nikoga nije posebno iznenadilo zato što je Polina samu sebe prozvala favoritkinjom. Kad se vidjela s Tonijem, još mu je jednom ponovila da mu zamjera što ju je ostavio među curama a da nije opravdao njezin dolazak, a Toni je dobio osjećaj da se danas prvi put morao braniti pred Polinom. Razgovarali su i o vezama na daljinu da bi Polina otkrila kako nema lijepih iskustava kad je o tome riječ te da ne vjeruje u takve veze.

"O tom problemu razmišljam na način - kada dođe, onda ćemo ga riješiti i upravo zato me pogodilo kako je Polina dosta odlučno rekla da to ne može funkcionirati“, rekao je Toni, a potom su razgovarali i o braku i zajedničkom životu. Polina i dalje nije sigurna u njihov odnos, a i Toni više nije toliko uvjeren da je ona prava osoba za njega. U vilu se vratila bez ruže, što je dalo djevojkama dodatnu nadu za borbu.

"Naviknula se vratiti s ružom i mislim da joj je bilo dosta teško ući među nas i ne doći s ružom. Nije bila toliko bahata kao pri povratku“, komentirala je Josipa, a Maria dodala: "Smatram da Polina ne zaslužuje Tonija, a mislim da je on dovoljno pametan da shvati iz kojih je razloga ona tu i da je dovoljno pametan da shvati da on Polinu ne interesira.“

Idući dan djevojke su se okupile na terasi i razgovarale o Polininu spoju, a potom je došla Karolina i s pismom u kojem je Toni pozvao Danijelu, Mariju i Elu na grupni spoj. Djevojke su pretpostavile da će neka otići kući jer se u poruci spominju preživljavanje i hrabrost i bile su malo zabrinute, a na lokaciji ih je dočekao Toni kako hoda po zgradi. "Svaka mu čast!“ divila se Danijela, a Maria je komentirala kako joj je pao mrak na oči i nije djelovala sretno zato što ne voli adrenalinske sportove i boji se visine. Danijela se prva okušala u hodu po zgradi i premda joj nije bilo lako, spustila se sa zgrade. "Idete svjesno u ponor, a morate da držite ravnotežu i ne može brzo“, rekla je, a dočekao ju je Toni koji ju je zagrlio kad se spustila.

Djevojke u vili komentirale su ima li među njima djevojaka koje su tu iz pogrešnih razloga. Josipa je ispitivala Karolinu osjeća li se izostavljeno što je Toni nekoliko dana ne poziva na spojeve, a potom je ispitivala Polinu je li zabrinuta što se sa spoja vratila bez ruže. "Mene je inače teško isprovocirati i mislim da im neće uspjeti“, rekla je Polina. Stankica i Karolina se ne slažu jer smatraju da ako je i bilo takvih djevojaka, da ih više nema ili su sad već pale na Tonija.

Ela je već na početku hoda izgubila ravnotežu i pala. To je dodatno obeshrabrilo Mariju da uopće pokuša. Ipak, odlučila je probati stati na rub zgrade, ali strah od visine je presudio i nije mogla. Toni je zahvalio Mariji što je uopće pokušala suočiti se sa svojim strahom. "Bilo mi je drago što su djevojke bile korektne, vidjele su da me strah i nisu me zadirkivale, a i cijelo vrijeme su mi svi bili podrška“, rekla je Maria. Toni je organizirao ozbiljan razgovor za Danijelu i Elu, a Mariju je zamolio da ode u vilu jer i dalje želi vidjeti kako će se razvijati njihov odnos.

Maria se vratila u vilu bez Danijele i Ele i prepričavala djevojkama njihovu današnju avanturu. Komentirala je kako nije fer što je Toni ostavio na večeri Elu i nju jer Maria, osim što je danas odustala od igre, u showu se nije pokazala igračicom kao što su Ela i ona. „Koliko smo se radovale ovom današnjem danu i ovom adrenalinu, noć nam ne miriši na dobro. Nadam se da je to samo loš predosjećaj“, rekla je Danijela, a Toni je zamolio Elu da s njom popriča nasamo.

Kako će proteći večera te hoće li jedna djevojka napustiti vilu