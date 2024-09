Tomislav za novi izazov: 'Bilo bi dobro da pobijedimo jer će inače glasati za nas'

Pred kandidatima u "Životu na vagi" novi je veliki izazov, koji će se održavati na speedway stadionu, a speedway je motosport u kojem se natjecatelji, njih četvero ili više, natječu vozeći po stazi i, naravno, najvažnije je što prije proći kroz ciljnu ravninu.

Foto: RTL

"Bez brige, nećete voziti motore, ali ćete sudjelovati u svojevrsnoj utrci“, rekao je kandidatima Edo dok su oni pokušavali pogoditi što će točno raditi. „Što god bio današnji izazov, želim da pobijedimo jer sam okusila okus pobjede i stvarno mi se to sviđa", rekla je Larisa, a Maja nastavila: "Dolazim ovdje i mislim hoću li ja to moći sama, ne znam što je izazov. No što god bude, dat ću sve od sebe. Ako ide - ide, ako ne ide - ne ide, ne možeš preko sebe." Alini također nije djelovalo kao da će biti lako kad je ugledala vreće pijeska, a Esmir se nadovezao: "Izgleda mi malo opasno."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Unutar para kandidati se trebaju podijeliti tko će započeti utrku i vući kolica na koja će natovariti tri vreće koje ukupno teže oko 100 kilograma, napraviti puni krug od 300 metara, zatim natovariti iduće tri vreće, opet napraviti krug od 300 metara i tu cijelu radnju ponoviti još jednom. Druga osoba iz para završit će utrku na manjoj stazi tako što će svaki put skinuti po tri vreće s kolica i tu radnju triput ponoviti. Utrka završava kada se posljednja vreća stavi na tlo.

Foto: RTL

"Zvuči užasno. Tristo kilograma je velika težina, ali s obzirom na to da ćemo gurati, izgurat ćemo nekako", rekla je Alina, ali i dodala kako se stvarno isplati potruditi jer je nagrada vrlo vrijedna - tri kilograma prednosti na idućem vaganju!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bilo bi dobro da imamo tri kilograma prednosti s obzirom na to da smo u situaciji da nas određeni ljudi ciljaju ako dođe do glasanja na sljedećem vaganju. Bilo bi dobro da imamo tri kilograma i možda budemo iznad žute linije", zaključio je Tomislav.

Foto: RTL

Tko se baš i neće truditi, a tko će to odraditi kao da ih je dvoje u timu - ne propustite pogledati u "Životu na vagi" od 21.15 na RTL-u ili već danas na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Alina i Marija posatle su najbolje prijateljice: 'Nadamo se za cijeli život'

Tekst se nastavlja ispod oglasa