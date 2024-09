Ivica je počeo posustajati: 'Znam da ga boli koljeno, ali svakoga od njih nešto boli'

Počeo je novi ciklus u "Život na vagi" i pred kandidatima je nova prilika za bolje rezultate, no neki su u strahu jer su izgulili svog para, a drugi u još većem problemu jer zbog ozljeda ne mogu vježbati…

Kao i Davorka, Nikolina ima išijas i liječnici ne dopuštaju da trenira ovaj tjedan, ali smije hodati. Edo je razgovarao s Davorkom koja je u težoj situaciji od Nikoline zato što mora strogo mirovati, želeći samo da ostane jaka u glavi i da se ne predaje, a i Nikolina nije bila sretna. "Ne znam kako će sad ići ti kilogrami, ali što je tu je, moram poslušati doktora“, rekla je.

Mirna je zagrijavala kandidate step aerobikom, uključila je i Antoniju i Ivicu, samo bez stepera. Edo nije bio zadovoljan svojom ekipom jer još nisu naučili kako odraditi zagrijavanje iako im je to puno puta pokazao. "I dalje to smatram svojom odgovornošću, ne isključivo vašom, očito svoj posao nisam dovoljno kvalitetno napravio“, rekao je Edo, ističući da ga trebaju pitati ako nešto ne znaju. Trener je zaključio da su emotivno prazni, nedostaje im koncentracija i fokus i ne znaju što trebaju raditi i ponoviti pet osnovnih vježbi koje su neprestano radili u prethodna tri tjedna.

Mateo je i dalje frustriran rezultatima vaganja i priznao je Edi kako je sve radio samo nije šetao. "Glava mi još nije spremna za tu šetnju“, pravdao se Mateo, a Edo zaključio da mu nedostaje odgovornosti za jednog oca troje djece. Komentirao je da se ponaša kao da je došao na godišnji odmor i da će ga on gurnuti do krajnjih granica ako već to sam nije sposoban napraviti.

Maja je još više prionula vježbanju, što je Mirna pohvalila dok je primijetila da Ivica malo posustaje. "Znam da ga boli koljeno, ali svakoga od njih nešto boli ili smeta.

Žao mi je jer je mlad i sposoban momak u kojem čuči nevjerojatna snaga, ali taj svoj potencijal još uvijek nije pokazao na treningu“, rekla je Mirna dok se Edo posvetio Larisi, koja je otkrila da je u lošem odnosu sama sa sobom i da sa svojih 31 godinu ne zna tko je zapravo. "Cijeli život ubija me to neprihvaćanje drugih“, rekla je kroz suze i otkrila da je jako ljutita na sebe jer se dovela u situaciju u kojoj se nalazi.

Trenirati nije mogla ni Alina da bi naposljetku priznala Edi kako je prije treninga šetala sat i pol vremena, što nikako nije dobro jer se previše forsira umjesto da tijelu da priliku da se odmori i regenerira te je zaključio se nije naučila ravnoteži. Alina si je zacrtala da će ući u finale, ali postaje svjesna da to neće moći napraviti tempom koji si je sama zacrtala.

Kandidati su odradili trening od dva sata, treneri su im čestitali, a Marija komentirala: "Da mi je netko prije mjeseca dana rekao da ću trenirati dva sata, rekla bih da je lud. Nisam mogla sto metara do trgovine otići. Moji žive 800 metara od mene, a ja bih zvala taksi ili tatu da dođe po mene.“ Maja je prepričavala Nikolini kako im je bilo na treningu, a njoj je bilo žao što nije probala step. Edo je otišao vidjeti kako je Davorka, no ona ne odustaje tako lako i život ju je naučio da mora biti borac.

Uslijedilo je još jedno predavanje Sanje Žuljević, a razgovarali su o detoksikaciji, toksinima i topljenju masti te povratku tijela u ravnotežu. Raspravljali su i o praznim kalorijama kao što su kolači, gumeni bomboni, čips, čokolade, gazirana pića, peciva… i dosta je kandidata priznalo da imaju problem sa slatkim, a Sanja im je objasnila da su svoj sustav za pohranu, za opstanak, jako upalili i da ga treba odčepiti na poseban način - kad počnu konzumirati više povrća, zdrave hrane, piti vodu, limunadu, čaj i vježbati, počet će s procesom detoksikacije, toksini će izaći i masne naslage će se početi topiti.

Sanja im je objasnila da su lijeni na treningu i nemaju snage zato što im je upaljen sustav za pohranu.

"Onog trenutka kada se to odčepi, tada ćete eksplodirati“, nastavila je i dodala da trebaju shvatiti kako je to normalno, ali i da treba vremena i volje da se to promijeni. Razgovarali su i o tome koliko je tijelu potreban odmor. "Osvijestila sam da ovo mora postati moj stil života, a ne privremena odluka“, rekla je Nina, a kandidati su bili jako zadovoljni svime što su naučili.

Mirna je odvela Ninu na rolanje, a Edo i Antonio zaigrali su nogomet, koji je najmlađi kandidat počeo igrati još u vrtiću. Antonio je pričao zašto je prestao trenirati nogomet, a Nina kako se počela bojati voziti role zbog straha od pada. Bila je presretna što joj je Mirna ispunila želju, baš kao i Antonio kojeg je čekalo još jedno iznenađenje - njegov pas Ben! Edo ga je pohvalio da je jako drag, pristojan i dobar dečko i da svi ostali kandidati to vide, što je njega jako dirnulo pa se rasplakao. „Drago mi je što sam danas proveo vrijeme u dobrom društvu - mislim i na Bena i Edu“, rekao je Antonio.

