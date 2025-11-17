Tko je najzgodniji frajer 'Divljih pčela'? Glasajte u anketi
Seriju 'Divlje pčele gledajte na RTL-u i platformi Voyo
Serija ''Divlje pčele'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo donosi obiteljske drame i muškarce čiji karakteri i privlačnost tjedno izazivaju komentare gledateljica.
U nastavku možete glasati u anketi i odlučiti tko je vaš favorit među muškim likovima serije.
Nikola Vukas (Ivan Barišić)
Najmlađi sin obitelji Vukas prikazan je kao osjetljiv, obrazovan i pomalo buntovan. Njegova kombinacija inteligencije, šarma i unutarnje snage, uz ljubav prema Cviti Runje, čini ga likom kojeg publika posebno cijeni. Gledatelji kažu: "Ima nešto posebno, drugačiji je."
Marko Vukas (Antonio Agostini)
Marko je nagao, temperamentan i karizmatičan. Njegova sirova energija često zakomplicira događaje u seriji, a upravo ta nepredvidivost ga čini privlačnim.
Petar Vukas (Klemen Novak)
Petar je moćan, autoritativan i hladan, prava definicija zločestog dečka. Iako negativac, njegova karizma ne prolazi nezapaženo, a publika mu priznaje snažnu prisutnost u seriji.
Jakov Vukas (Luka Šegota)
Učitelj i idealist, Jakov je nježan, razuman i uvijek uredan. Publika ga opisuje kao najfinijeg i najšarmantnijeg, tipičnog ‘dobrog dečka’ u priči.
Toma Domazet (Amar Bukvić)
Toma je tajanstveni samotnjak s teškom prošlošću i hladnom vanjštinom koja skriva veliko srce. Njegova pouzdanost, čvrst karakter i skrivena osjetljivost izazivaju interes gledateljica.
Milan Čavka (Davor Pavić)
Milan je odan i strastven, pomalo grub izvana, ali mekan iznutra. Njegova muževna privlačnost često privlači pažnju i čini ga likom koji ostaje u sjećanju.
Seriju ''Divlje pčele'' gledajte na RTL-u i platformi Voyo.
POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Proslavili su 70 godina i opet stali pred oltar