FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HIT SERIJA /

Tko je najzgodniji frajer 'Divljih pčela'? Glasajte u anketi

Tko je najzgodniji frajer 'Divljih pčela'? Glasajte u anketi
×
Foto: Rtl

Seriju 'Divlje pčele gledajte na RTL-u i platformi Voyo

17.11.2025.
16:52
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Serija ''Divlje pčele'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo donosi obiteljske drame i muškarce čiji karakteri i privlačnost tjedno izazivaju komentare gledateljica.

U nastavku možete glasati u anketi i odlučiti tko je vaš favorit među muškim likovima serije. 

Tko je najzgodniji frajer 'Divljih pčela'?

decoration

Nikola Vukas (Ivan Barišić)

Tko je najzgodniji frajer 'Divljih pčela'? Glasajte u anketi
Foto: Rtl

Najmlađi sin obitelji Vukas prikazan je kao osjetljiv, obrazovan i pomalo buntovan. Njegova kombinacija inteligencije, šarma i unutarnje snage, uz ljubav prema Cviti Runje, čini ga likom kojeg publika posebno cijeni. Gledatelji kažu: "Ima nešto posebno, drugačiji je."

Marko Vukas (Antonio Agostini)

Tko je najzgodniji frajer 'Divljih pčela'? Glasajte u anketi
Foto: Rtl

Marko je nagao, temperamentan i karizmatičan. Njegova sirova energija često zakomplicira događaje u seriji, a upravo ta nepredvidivost ga čini privlačnim.

Petar Vukas (Klemen Novak)

Tko je najzgodniji frajer 'Divljih pčela'? Glasajte u anketi
Foto: Rtl

Petar je moćan, autoritativan i hladan, prava definicija zločestog dečka. Iako negativac, njegova karizma ne prolazi nezapaženo, a publika mu priznaje snažnu prisutnost u seriji.

Jakov Vukas (Luka Šegota)

Tko je najzgodniji frajer 'Divljih pčela'? Glasajte u anketi
Foto: Rtl

Učitelj i idealist, Jakov je nježan, razuman i uvijek uredan. Publika ga opisuje kao najfinijeg i najšarmantnijeg, tipičnog ‘dobrog dečka’ u priči.

Toma Domazet (Amar Bukvić)

Tko je najzgodniji frajer 'Divljih pčela'? Glasajte u anketi
Foto: Rtl

Toma je tajanstveni samotnjak s teškom prošlošću i hladnom vanjštinom koja skriva veliko srce. Njegova pouzdanost, čvrst karakter i skrivena osjetljivost izazivaju interes gledateljica.

Milan Čavka (Davor Pavić)

Tko je najzgodniji frajer 'Divljih pčela'? Glasajte u anketi
Foto: Rtl

Milan je odan i strastven, pomalo grub izvana, ali mekan iznutra. Njegova muževna privlačnost često privlači pažnju i čini ga likom koji ostaje u sjećanju.

Seriju ''Divlje pčele'' gledajte na RTL-u i platformi Voyo.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Proslavili su 70 godina i opet stali pred oltar

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HIT SERIJA /
Tko je najzgodniji frajer 'Divljih pčela'? Glasajte u anketi