Tko je najzgodniji frajer 'Divljih pčela'? Glasajte u anketi

Serija ''Divlje pčele'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo donosi obiteljske drame i muškarce čiji karakteri i privlačnost tjedno izazivaju komentare gledateljica.

U nastavku možete glasati u anketi i odlučiti tko je vaš favorit među muškim likovima serije.

Tko je najzgodniji frajer 'Divljih pčela'? Nikola Vukas (Ivan Barišić) Marko Vukas (Antonio Agostini) Petar Vukas (Klemen Novak) Jakov Vukas (Luka Šegota) Toma Domazet (Amar Bukvić) Milan Čavka (Davor Pavić)

Nikola Vukas (Ivan Barišić)

Foto: Rtl

Najmlađi sin obitelji Vukas prikazan je kao osjetljiv, obrazovan i pomalo buntovan. Njegova kombinacija inteligencije, šarma i unutarnje snage, uz ljubav prema Cviti Runje, čini ga likom kojeg publika posebno cijeni. Gledatelji kažu: "Ima nešto posebno, drugačiji je."

Marko Vukas (Antonio Agostini)

Foto: Rtl

Marko je nagao, temperamentan i karizmatičan. Njegova sirova energija često zakomplicira događaje u seriji, a upravo ta nepredvidivost ga čini privlačnim.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Petar Vukas (Klemen Novak)

Foto: Rtl

Petar je moćan, autoritativan i hladan, prava definicija zločestog dečka. Iako negativac, njegova karizma ne prolazi nezapaženo, a publika mu priznaje snažnu prisutnost u seriji.

Jakov Vukas (Luka Šegota)

Foto: Rtl

Učitelj i idealist, Jakov je nježan, razuman i uvijek uredan. Publika ga opisuje kao najfinijeg i najšarmantnijeg, tipičnog ‘dobrog dečka’ u priči.

Toma Domazet (Amar Bukvić)

Foto: Rtl

Toma je tajanstveni samotnjak s teškom prošlošću i hladnom vanjštinom koja skriva veliko srce. Njegova pouzdanost, čvrst karakter i skrivena osjetljivost izazivaju interes gledateljica.

Milan Čavka (Davor Pavić)

Foto: Rtl

Milan je odan i strastven, pomalo grub izvana, ali mekan iznutra. Njegova muževna privlačnost često privlači pažnju i čini ga likom koji ostaje u sjećanju.

Seriju ''Divlje pčele'' gledajte na RTL-u i platformi Voyo.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Proslavili su 70 godina i opet stali pred oltar