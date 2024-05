Tina i Tiago žele zajedničku budućnost, kao i Tamara i Filip: 'Ovo nije kraj'

Posljednje jutro u zajedničkim stanovima parovima u 'Braku na prvu' budilo je nervozu. Tina i Tiago priznali su da im je teško što se moraju rastati, a nije svejedno ni Tamari i Filipu…

Tužni zbog rastanka

„Kao da ostavljam dio sebe“, rekla je Tina dok je Tiago inzistirao da stavi vjenčani prsten. Tina smatra da se Tiago boji pustiti ju bez prstena jer će netko pomisliti da je slobodna.

Foto: RTL

Tiago je pričao kako nije očekivao da će im biti tako dobro u eksperimentu, a kad su se rastajali, Tina nije mogla suspregnuti suze.

„Meni je to sve dramatično. Nije to meni: Ah, to su tri, četiri dana. Ja sam ipak daleko od njega“, rekla je Tina koja se vraćala u Kopari.

Tamari i Filipu je isto žao jer se moraju rastati.

„Falit će mi život s Filipom“, rekla je.

„Ona voli i društvo i sve, a ja sam tip koji više voli biti solo, ali bilo mi je super s njom i ne bih je mijenjao ni za što“, rekao je Filip.

A premda se Filip ne voli grliti, na rastanku je zagrlio svoju Tamaru i još jednom ponovio koliko mu je bilo lijepo s njom.

Povratak u realnost

Iako je bila sretna što je kod kuće, Tini je bilo sve konfuzno. Tamara se vratila u Samobor, a Filip u svoju rutinu.

„Čudno mi je biti sam jer smo se zabavljali i prije spavanja, i ujutro, i tijekom dana… Vratio sam se u realnost“, rekao je Filip i dodao da mu je najviše u sjećanju njihova jutarnja rutina. Oboje smatraju da su završili ovaj eksperiment kao pobjednici jer će jedini ostati iskreni prijatelji.

Foto: RTL

Stručnjaci žele da kandidati iskoriste ovo vrijeme u razgovoru s prijateljima i obitelji kako bi realnije sagledali cijelu situaciju. Tina je prijateljici priznala da se zaljubila, ali da i dalje ne znaju što će na kraju napraviti jer se ona ne želi preseliti u Zagreb, gdje Tiago živi i radi.

„Ne bih željela izgubiti Tiaga jer je super dečko“, zaključila je.

Tiago se našao sa svadbenim kumom i pričao mu o jedinom problemu u njegovoj vezi - udaljenosti. Bilo bi idealno da Tina dođe u Zagreb, ali najbolja bi bila opcija da žive na nekom trećem mjestu.

Foto: RTL

„Prvi korak treba napraviti muškarac i ako ne osjećam to sto posto, trebam provjeriti zašto je to tako. Nisam siguran da je Tina zaljubljena u mene jer se previše mijenja iz dana u dan - jedan dan je ovako, drugi onako, a kad si daleko, bit će još gore. Meni izgleda da nije sto posto u tome“, rekao je.

Foto: RTL

„Dobila sam najboljeg muža“, rekla je Tamara prijateljici, Filip je također svojoj ekipi pričao da je dobio najbolju ženu. Oni nisu ulagali puno nade u njega, ali sad su sretni zbog svega.

„U budućnosti vidim i Tamaru kao dio našeg društva i da ćemo se češće družiti“, rekao je Filipov kum, a i ostali njegovi prijatelji su oduševljeni njome.

Dirljivi zavjeti

Bližio se trenutak u kojem će Tina i Tiago jedno drugome reći sve što im je na duši.

„Sve uspone i padove smo prošli jako hrabro i jako sam ponosna i na sebe i njega i nadam se da ćemo biti u budućnosti zajedno“, rekla je.

Tiago se malo pribojavao svega, no Tinin dolazak ga je smirio i oboje nisu mogli skunuti osmijeh s lica.

„Jako je zgodna i jedva čekam da čujem što će pričati“, rekao je Tiago, a Tina je svoje zavjete počela u lijepom tonu, sve dok nije došla do budućnosti.

„Sada mi naša budućnost budi strahove. Možda imam previsoka očekivanja i ja se vraćam doma, a ti ostaješ tu“, rekla je, a Tiago komentirao: „Što je to? Možda na kraju neće biti ono što sam mislio.“ Ipak, nepotrebno se pribojavao jer je Tina otkrila da se u budućnosti vidi s njim. Tiago ju je poljubio.

Foto: RTL

U svojim zavjetima Tiago je iskreno priznao da se propitkivao jesu li njezine namjere bile ozbiljne, no drago mu je da je i ona pokazala svoju ranjivost i zrelost. Smatra da je postao novi čovjek i da se trenutno boji jer još nemaju rješenje gdje će živjeti.

„Ali duboko u sebi znam da će se naša sudbina pokazati sama od sebe“, rekao je i otkrio da želi da budu zajedno u budućnosti.

„Naravno da ću se boriti za nas i mislim da će to biti malo veća borba s moje strane kao muškarcu u vezi i spreman sam za to“, zaključio je.

Iskreno prijateljstvo

Tamara i Filip svoje su čitanje zavjeta obilježili prijateljskim pozdravim, no dirljivih trenutaka nije nedostajalo.

„Meni je do njega jako stalo, posebna je osoba u mom životu i uvijek će biti osoba s posebnim mjestom u mom srcu“, rekla je Tamara, a Filip je bio oduševljen kad ju je vidio u glamuroznom izdanju. Tamara je u zavjetima otkrila koliko su naučili jedno od drugoga i postali bolje osobe. Kroz smijeh je naglasila kako će se uvijek sjećati riže, piletine i jaja te zaključila: „Postao si dio mog života i vjerujem da ćemo nastaviti biti tu i dalje jedno za drugo, najbolji prijatelji.“

Foto: RTL

Filip je naglasio kako je u show ušao iz zabave i bez očekivanja te rekao: „Ovo za mene nije kraj, nego nastavak jednog divnog prijateljstva. Smatram da sam u tebi dobio osobu koju ću uvijek imati u svom životu.“ Na kraju su se zagrlili te zaključili kako ne bi ništa mijenjali u svojoj bračnoj avanturi, kao i da već imaju jako puno dogovorenih zajedničkih druženja.

Što će o svojim osjećajima reći parovi Mura i Marko te Danijela i Alan pogledajte novoj epizodi 'Braka na prvu' u ponedjeljak, 3. lipnja, na RTL-u ili platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

