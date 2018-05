TAMARA ODLUČILA UZETI STVARI U SVOJE RUKE, PA POŽALILA: ‘Malo mi je kao papak ispao danas…’

Put do Adnanova srca ne čini se nimalo lagan, a u to se uvjerila i natjecateljica Tamara koja je odlučila stvari uzeti u svoje ruke. Tema večerašnje emisije su izleti, a Adnan se odlučio na opuštajuću varijantu te je majku i djevojke odveo u toplice.

Dok su se djevojke opuštale u bazenu, Tamara je primijetila da se Adnan izdvojio pa je odlučila iskoristiti situaciju kako bi bila nasamo s njim.

„Bilo mi je dosadno s curama i zašpricale su me cijelu, a nisam skinula šminku pa sam onda otišla za Adnanom. Vidjela sam priliku da budem malo sama s njim“, objasnila je Tamara i zaključila: „Ja sam spremna ići do kraja i spremna sam ih sve zgaziti. Svu konkurenciju.“

Tamarin potez nije se svidio ostalim djevojkama. „Ona je krenula odmah u napad“, zaključila je Karolina, a Lea je dodala da je šokirana te kako ju zanima što će se dogoditi.



Tamara nije Adnanov tip

Nakon što mu je Tamara prišla, Adnan joj je predložio da odu zajedno u jacuzzi kako bi se malo bolje upoznali, a sa šampanjcem pobrinuo se za romantičnu atmosferu.

„Romantičar sam i za djevojku do koje mi je stalo, uradio bih sve da joj pokažem da mi ona znači“, otkrio je Adnan, no čini se kako zabava u jacuzziju neće ispasti onako kako je Tamara zamišljala.

„Tamaru sam odveo u jacuzzi, a ona puna pudera, htjela me je masirati, ali bježao sam od nje. Gledala me kao Boga, ali jednostavno nije moj tip“, priznaje Adnan, a Tamara zaključuje: „Taman kad treba da se pokaže, on se stisne. Nije takva frajerčina kakvu glumi. Malo mi je kao papak ispao danas.“

Kako je izgledalo druženje u jacuzziju te na koji način su ostali kandidati proveli dan sa svojim djevojkama, ne propustite doznati u večerašnjoj epizodi showa Ženim sina?.