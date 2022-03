Julijana Slijepčević zvana Janja iz Petrinje i Radmila Galović iz Siska tražile su svoju sreću u showu 'Ljubav je na selu', a u 'Večeri za 5 na selu' pokazale su kako ljubav ponajprije ide kroz želudac. Tako je Janja za svoje goste osmislila gastro putovanje u prošlost pa je za večeru pripremila starinska jela prema receptima mame i bake, no njezine pogačice, gulaš i neobična torta od graha nikoga osim Radmile nisu oduševili. Naposljetku je dobila niske ocjene, čak i jednu trojku, a ni Radmila nije bolje prošla u ulozi domaćice. Goste nije oduševila predjelom jer je poslužila rajčicu sa sirom i pogaču koja se mrvila, glavno jelo nikome se nije svidjelo, a kad je za desert poslužila Schwarzwald tortu - neke su gošće komentirale su kako to uopće nije taj desert, piše RTL.

No osim hrane, goste je više mučilo jesu li se Rada i Janja dogovarale za ocjene! Naime, jedna su drugoj dale visoke ocjene pa je gošća Ana-Marija komentirala: „Mislim da to Radmili nije bitno, ali Janja bi mogla kalkulirati oko toga svega.“ Janja i Radmila do kraja su tjedna tvrdile kako to nije istina, a iskrena Rada komentirala je da ona i ne zna kako se to kalkulira...

Puno bolje od simpatičnih prijateljica iz 'Ljubavi na selu' predstavili su se kandidati iz još jednog kulinarskog showa - 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'. Prodavačica i kuharica Doris Vlah goste je dočekala u Opatiji, i to u domu nogometaša Jurice Vranješa, a ostali kandidati imali su velika očekivanja od njezine večere. I nisu se razočarali jer ih je Doris oduševila predjelom sa šparogama, gulaš u glavnom jelu nekima je bio najbolji koji su probali, a lagana torta od jagoda i čokolade svima je dobro sjela za kraj večere. Dobru atmosferu dodatno je podignuo gost iznenađenja - pjevač Šajeta!

Finalnu večeru na Kvarneru pripremao je kuhar, veliki humanitarac i umirovljeni časnik Hrvatske vojske Dalibor Horvat, kojem ovo također nije bilo prvo iskustvo kuhanja pred kamerama. „Sudjelovao sam u posljednjoj sezoni 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' jer me prijavila kći te smo zajedno došli na audiciju, no nismo prošli dalje“, govorio je Damir koji je gostima poslužio riblji meni te zasluženo pobijedio, a danas ga možemo gledati kako svoj talent pokazuje u novoj sezoni showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj', koji se trenutačno prikazuje na televiziji. Sretno, Dalibore!

Hoćemo li u novoj sezoni 'Večere za 5 na selu' ponovno ugledati neka draga i poznata lica - ne propustite pratiti u novim epizodama popularnog kulinarskog showa - uskoro na RTL-u!