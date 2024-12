'Suza za zagorske brege' povezuje Karlu i Dina: Ona ju je pjevala u 'Superstaru', on u 'Zvjezdicama'

Karla Miklaužić pobjednica je druge sezone popularnog glazbenog showa "Superstar". Svojom emotivnom izvedbom osvojila je i publiku i žiri. Nakon proglašenja, Karla nije krila iznenađenje.

"Ja sam bila uvjerena da će Marko pobijediti i sad sam u šoku. Hvala svima. Hvala mojim Humčanima, hvala žiriju, hvala svim mojim ljudima," rekla je sa suzama radosnicama.

Foto: RTL/Screenshot

U velikom finalu, Karla je izvela dvije pjesme – kultnu "It's All Coming Back to Me Now" i neizostavnu zagorsku himnu "Suza za zagorske brege". Njezina izvedba potonjeg klasika izazvala je ovacije u studiju, a Tonči Huljić, član žirija, nije skrivao oduševljenje. "Ljudi, ja večeras stvarno guštam." Dodao je kako je ovo najbolje finale koje je imao priliku gledati u svim showovima u kojima je sudjelovao.

Ni kolegica Severina nije ostala ravnodušna. "Ja toliko volim ovu pjesmu da sam se najviše veselila. Znam cijeli tekst. Hvala ti na ovome." Dok je Filip Miletić, poznat po duhovitim komentarima, pohvalio Karlu usporedivši je s legendarnim košarkašem. "Ti si naš glazbeni Michael Jordan." Na kraju je dodao uz osmijeh: "Sad sam dobio poruku iz banke, dobila si beskamatni kredit." Šala je, naravno, podsjetila na njegovo obećanje iz prethodne emisije da bi Karli bio jamac za glazbenu karijeru.

Karla je pokazala da talent nije slučajan u njezinoj obitelji. Njezin brat Dino Miklaužić također je briljirao na glazbenoj sceni. Prije nekoliko godina, u showu "Zvjezdice", izveo je istu pjesmu "Suza za zagorske brege" i oduševio žiri, što mu je donijelo pobjedu. Tada je mali Dino s ponosom rekao: "To se jednostavno dogodi. Pjevaš i misliš o tome što pjesma znači i dogode se emocije. Bio sam ponosan na svoje Zagorje."

