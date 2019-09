SUMNJIČAVA MAJA IZAZVALA PODSMIJEH KOD OSTALIH DJEVOJAKA: ‘Jeste li pričali o meni slučajno?’

Maja je odlučila da je vrijeme da ona sama napokon preuzme inicijativu te odvede Gospodina Savršenog na spoj

Nakon što se Barbara vratila sa spoja s Mijom, djevojke su bile pune pitanja, od toga što su radili i gdje su bili pa do toga jesu li se poljubili.

No, Maji se samo jedno pitanje vrtjelo po glavi. “Jeste li pričali o meni slučajno?”, ispalila je kao iz topa te izazvala smijeh svih okupljenih djevojaka.

NA PRVOM SPOJU BARBARA ŠKAKLJIVIM PITANJIMA ZBUNILA MIJU: ‘Kakav si s mamom? Jer takav ćeš biti i sa mnom ako ti budem supruga’

“Ja vjerujem da me Barbara provukla kroz priču jer to mi je logično, zajedno smo u sobi i zna da mi se sviđa, da očekujem spoj i zna što sam napravila tako da sumnjam da je to prošlo bez mene”, komentirala je Maja kasnije te dodala kako je vrijeme da ona sama napokon preuzme inicijativu i odvede ga na spoj.

