Stroga Nada jedina dala osam bodova: 'Juha je bila preljuta, inače je bilo dobro'

Matea Goranović ugostila je ekipu prvog dana virovitičkog tjedna. Za svoju večeru dobila je 36 bodova! Desetku joj je udijelila Andrea, njoj je sve bilo super, jela fantastična, a pokloni lijepi. S druge strane Lorena i Martina udijelile su domaćici devet, a Nada osam bodova. "Juha je bila preljuta, inače je bilo dobro", objasnila je nižu ocjenu Nada.

Pripravu večere započela je Matea desertom 'Reci 'osmijeh'. "Mogu se nasmijati i čekati taj desert", komentirala je Martina. "Svježi sir i možda kiselo vrhnje", pretpostavila je Andrea o sastojcima za desert. Uskoro je Matea otkrila da će desert raditi sa sirom i keksima - cheesecake. Uslijedilo je predjelo 'Laganini'. "Mogu pretpostaviti da bi to bila brokula s početka, lagano predjelo", komentirala je Martina. Za kraj 'Bijeli oklop' stigao je kao glavno jelo. "To bi mogao biti svinjski kare u vrhnju za kuhanje", otkrila je Andrea. "Bijeli oklop je vrhnje za kuhanje, u njemu je naša glavna namirnica, u glavnom jelu. To će biti svinjski kare u umaku od mrkve i luka, zaliven vrhnjem", zaključila je o glavnom jelu Matea. Nakon što je pripravu večere privela kraju, Matea se okrenula pripremi za dolazak gostiju.

Uskoro je dočekala cure pa je postalo jasno da se Matea i Nada te Martina već poznaju. Matea je ekipu dočekala u društvu svog sina koji je curama recitirao na narječju. Cure su nazdravile aperitivom, a potom krenule za stol.

'Laganini' juha prva je stigla na stol. "Izgled predjela je bio lijep", komentirala je Nada. "Izgledalo je lijepo i ukusno", dodala je Lorena. "Bilo mi je malo preljuto, ne začinjavam toliko hranu", komentirala je okus predjela Nada, a složila se i Lorena - predjelo je preljuto. "Ljuće nego što sam očekivala, no meni to odgovara", zaključila je Martina.

Glavno jelo stiglo je u vidu svinjskog karea u umaku - 'Bijeli oklop'. "Glavno jelo mi je izgledalo primamljivo i ukusno, jedva sam čekala jesti", pohvalila je predjelo Martina. "Ne znam baš da je primamljivo za jesti", dodala je Andrea. "Kroketi su bili fini i domaći, a meso ukusno i sočno", pohvalila je glavno jelo Lorena.

Za kraj, stigao je desert. Cheesecake obožava njezina obitelj pa ga je Matea jedva čekala i gostima poslužiti. "Desert je izgledao ukusno, lijepo, lijepo dekorirano", komentirala je Lorena. "Nije preveliki komad i to mi se sviđa", dodala je Nada. Ekipa je pohvalila desert, a lijepo druženje zasladili su i prigodni Mateini pokloni te glazba - uz svirače je za kraj zapjevala i domaćica!

