Nakon deset godina televizijske stanke poznati reper Marin Ivanović Stoka u velikom se stilu vraća kao voditelj novog showa RTL-a "Dođi, pogodi, osvoji!", domaće inačice jednog od najpopularnijih i najdugovječnijih showova u povijesti televizije u svijetu "The price is right". Kaže da je show jako pozitivan:

"Ne treba neko predznanje za biti i sudjelovati u showu, jednostavno faktor sreće i dobre procjene cijene proizvoda. Danas smo imali gospođu, od ujutro su snimanja, tri epizode dnevno snimamo, gospođa je danas 27 tisuća kuna nagradu osvojila, jedna 30 tisuća kuna jučer, finalnu nagradu, prekrasni sponzori, prekrasne nagrade..."

Kaže kako se prijavljuju ekipe te kako je atmosfera ludilo: "Jedna pozitivna atmosfera gdje se ljudi dođu dobro zabaviti i pritom osvojiti jako dobre nagrade." Kaže kako u zadnjih 6 mjeseci u molitvu stavlja televizijski angažman: "Sve ono prije je u nekim momentima bilo onako malo luđe, sad sam ipak malo zreliji, Bože evo ako ti misliš da bi ja trebao."

Sljedeći tjedan mu je promocija 8. albuma

Reper sljedeći tjedan ima promociju 8. albuma, a predstava "Stara škola Kreka" igra već petu sezonu: "I dalje igra i dalje je to priča svih nas koju ja pričam iz svoje perspektive, a nekako se svi prepoznaju u njoj."

Kaže kako je u pripremi sljedeći album: "Za jesen pripremam prvi duhovni rap album na području Balkana. To još nitko nije napravio. Gospodin Bog, idući mjesec izlazi prvi singl." Kaže želi približiti Boga i vjeru mladim ljudima: "Koji su možda zapleteni kao što sam i ja bio."

Kaže kako je to neka njegova nova publika: "Svatko tko voli moj rap od moje stare publike iz ljubavi prema mojim rimama koje mi je dao Bog za osam albuma doći će i tamo na novu adresu gdje će se izvoditi te duhovne stvari, a uz to smo paralelno pokrenuli i prvi vjerski brend, Aleluja koji ide uz Gospodin Bog album."