Reality dating showovi posljednjih su godina izrazito popularno TV štivo. Kako i ne bi bili kada kombiniraju idealne sastojke za opuštanje pred televizorom: egzotične destinacije, luksuzne vile, mnogo gole kože i atraktivne ljude koji su spremni za akciju. Dosad smo već u tom reality žanru vidjeli svašta i možda ste već pomislili da vas ništa ne može iznenaditi ili zalijepiti za ekrane. Pogrešno jer je MTV-jev reality show „Bivši na plaži: UK“ doista došao pomaknuti granice viđenog.

Osmero samaca u novoj sezoni

Koncept je prilično jednostavan i istovremeno vrlo eksplozivan. Osam seksi samaca stiže na plažu u potrazi za ljetnom romansom, zabavom, novim poznanstvima, iskustvima i potencijalnim novim ljubavima. Ali odmah na početku postaje jasno da se situacija neće odvijati onako kako su se sudionici showa nadali.

Od osmero samaca u šestoj sezoni realityja „Bivši na plaži: UK“ koji možete pratiti na PLAY Premiumu, prvi je na plažu stigao Josh, kojeg će pažljivi gledatelji realityja prepoznati po sudjelovanju u Love Islandu, zatim Maisie, koja dolazi iz imućne obitelji, studira politologiju i novinarstvo, a tu je i Sean, striper koji sam sebe doživljava kao modernu verziju gusara Jacka Sparowa te manekenka Harriette, koja je u show ušla u potrazi za pravom ljubavi.

Od sudionika tu je još i Zahida, koja je prije ulaska u show radila kao šankerica u vrlo popularnom noćnom klubu, partijaner Alex, modna dizajnerica i manekenka ZaraLena te na kraju Ross, reality zvijezda koji je već sudjelovao u prvoj sezoni showa „Bivši na plaži: UK“. Ubrzo nakon početnog upoznavanja oni saznaju da se show za koji su se prijavili zove „Bivši na plaži“ te da će uskoro, jedna po jedna, na plažu početi stizati njihove bivše ljubavi i do kraja užariti atmosferu.

Živjet će u luksuznoj vili i tulumariti

Neki od ovih bivših žele se pomiriti sa svojim starim ljubavima, no dolaze i ovi drugi koji se samo žele osvetiti i svojim bivšima poremetiti planove za ljubavnu budućnost i dobar provod. Svi oni živjet će zajedno nekoliko turbulentnih tjedana u luksuznoj vili na Kreti dok kamere neprestano snimaju sve što se događa između potencijalno novih i bivših partnera.

Kako je već prilikom prvog susreta između pojedinih kandidata došlo do simpatija i kemije, ali i do otvorenog rivalstva, tako će obračuni i ljubomorni ispadi s bivšim ljubavima koji će uslijediti samo dolijevati ulje na vatru. Uz stalnu napetost izazvanu iščekivanjem čiji će se bivši sljedeći pojaviti na plaži, raspoloženje u vili neprestano se kreće od nesputane zabave do otvorenog rata pa gledatelje očekuje red zavođenja, red seksa, i odmah zatim red svađa, ljubavnih drama i mnogo suza.

Da su producenti MTV-jevog showa „Bivši na plaži: UK“ spremni ići do kraja, pokazat će se do kraja reality spektakla jer će kao jedna od bivših u vilu ući Jenny, nekadašnja escort-djevojka koja se našla usred šokantnog seks-skandala zajedno sa zvijezdom britanskog nogometa, slavnim Waynom Rooneyem. Svih deset epizoda šeste sezone reality showa „Bivši na plaži: UK“ možete pogledati na PLAY Premiumu, svakoga dana novu epizodu!