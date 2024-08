Reality "Fight of NationsTM: Put do pobjede" pratimo na platformi Voyo, a u subotu desetog kolovoza imali smo priliku pogledati četvrtu epizodu i kojoj su se timovi pripremali za nadolazeće mečeve, ali su se susreli i s neočekivanim kulinarskim izazovom, a o pobjedniku je odlučivao gost iznenađenja, Igor 'The Duke' Pokrajac, MMA poluteškaš koji se borio u najslavnijoj svjetskoj organizaciji mješovitih borilačkih vještina - UFC-u.

U četvrtoj epizodi borili su se tim Hrvatska, Marko Ančić i tim Srbija, Stevan Đurđević. Marko je dobio borbu i tako timu Hrvatska donio pobjedu. Borba je završila izljevom emocija kod poraženog, ali i pobjednika.

"Pobijedio sam u borbi sa Stevanom. Izmiješano je tu puno emocija.", rekao je Marko, a Stevan je zbog poraza prolio suze.

"Ja ga nikad nisam vidio u ovom stanju, ali to je normalno. To su mladi i neiskusni momci. Moj savjet im je da ništa na ovom svijetu ne primaju k srcu", kaže trener Vaso Bakočević.

Foto: promo

Došao je u show da opravda povjerenje

Nakon burne reakcije jer nije dobio borbu, Stevan je objasnio koji je razlog njegova dolaska u reality.

"Ja sam došao ovdje da pobijedim najboljeg svjetskog borca. Zbog nikakve nagrade i ugovora. Čisto da opravdam povjerenje prijatelja, djevojke, majke i trenera. Nisam uspio i to je to", rekao je.

Reality 'Fight of Nations [TM] : Put do pobjede' gledajte na streaming platformi Voyo.

