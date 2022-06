Stela Pavičić odlučila se za hrabar korak i uspjela je, pronašla je ljubav u showu "Ljubav je na selu". Stela se zaljubila u farmera Tomislava Skejića, koji je odmah pao na njezin šarm. Između ovog para rodila se, barem tako oni tvrde, ljubav kakvu gledamo u najromantičnijim komedijama.

Dugo je razmišljala o prijavi u show

Stela je za RTL.hr otkrila detalje iz svog života o kojima nije pričala pred kamerama showa, rekla je kakav odnos danas imaju onda i Tomo te što njezin bivši misli o njezinom novom ljubavnom putu. Stela je priznala da je oduvijek bila fan emisije "Ljubav je na selu", a podršku da se prijavi u show dala joj je majka, priznaje simpatična Varaždinka koja je oduševljena reakcijama ljudi nakon što je završilo emitiranje na televiziji. Stela je otkrila da je ljudi na ulici pozdravljaju te da joj daju samo pozitivne komentare, dok je nešto drukčija situacija kada je riječ o društvenim mrežama.

Naime, na početku showa Tomislav je tvrdio da Marina "ona prava", a zatim je promijenio mišljenje i svoje utočište je pronašao pokraj Stele koja je priznala da se Tomi Marina sviđala više zbog osobnosti, a manje zbog fizičkog izgleda. Uz to, Stela je otkrila i detalje iz svog privatnog života, odrasla je u maloj sredini, a kako je oduvijek bila ekstravagantna, jednostavno se nije uklopila u društvo koje je često nametalo neke druge vrijednosti. Ova Varaždinka nije nikada imala sreće u ljubavi, a k tome još dodaje da su je vršnjaci često zlostavljali zbog toga što je bila drukčija od njih.

Stelin bivši suprug nije oduševljen Tomislavom

Stela je također otkrila i u kakvom je odnosu sa svojim bivšim suprugom s kojim je dobila sina.

''Poslije mog, hajdemo reći, lošeg i nekvalitetnog braka shvatila sam što želim od muškarca. Tomislav možda je malo zbunjen i u nekim situacijama naglo reagira, ali je osoba puna ljubavi, razumijevanja i nikada me ne bi promijenio. On nikada ne bi mijenjao moj stil odijevanja, kako su neki bivši partneri htjeli. Uvijek sam morala nešto mijenjati kako bih njima odgovarala'', rekla je Stela za RTL.hr te je otkrila što njezin bivši misli o Tomislavu.

''Njemu je sve bilo smiješno, on smatra da Tomislav nije adekvatan za mene, ali o tome nema što pričati jer prvenstveno niti on nije bio adekvatan za mene", dodala je.

'Na prvom mjestu sam čovjek'

"Ne smatram da je Tomislav bio skroz iskren tijekom emisije. Baš poput svakog muškarca i on ima nekih 'kikseva', nismo svi savršeni, svi imamo nedostatke i mane, ali kako on može podnijeti neke moje mane tako mogu i ja njegove pa se po tom pitanju dobro dopunjujemo. U tom trenutku takve laži su me pogodile više zbog nje zato što znam kako je to kada nekoga zavoliš, kada nekome pokloniš svoje povjerenje, a netko radi budalu od tebe. Na prvom mjestu sam čovjek, imam razumijevanja za druge ljude'', priznaje Stela.

Zvijezda "Ljubav je na selu" otkrila je da se nadala nešto romantičnijim zarukama, očekivala je da će sve biti puno privatnije nego što je bilo kada ju je Tomislav pitao hoće li se udati za njega. Stela je priznala da joj otac nije baš bio zadovoljan zarukama, dok joj je majka rekla da definitivno da šansu Tomi. Uz to, Tomislavova zaručnica priznaje da će par odgoditi vjenčanje na neko vrijeme jer ne želi srljati u brak.

Nije imala neugodnosti samo s Marinom

Osim toga, Stela je priznala da nije samo s Marinom imala turbulentan odnos, tu je ipak bila i Antonija. "Javljala mi se Antonija koja je kao htjela da popravimo odnos, prvenstveno je sama izjavila kako nismo prijateljice i kako nikada nećemo biti. Zašto mi se onda javljaš? Neki njezin prijatelj mi je rekao da priča laži o meni", rekla je Stela te priznala da s Antonijom nikada neće imati prijateljski odnos. Osvrnula se i na Tomislavovu ljubomoru te je otkrila da Tomo zna biti itekako "nezgodan" kada je riječ o drugim muškarcima.