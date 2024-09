Simpatična Štefica obilježila je šestu sezonu, a evo kako izgleda nakon pet operacija

Štefica Sever, kandidatkinja šeste sezone popularnog RTL-ovog showa 'Život na vagi' pred kamerama se pojavila sa čak 156 kilograma, no svojim predanim trudom i naporima uspjela je ostvariti odličan rezultat. Na finalnom vaganju pokazala je čak 45 kilograma manje. Ova odlučna Varaždinka nije stala nakon završetka showa, već je nastavila sa zdravim načinom života, pažljivo birajući prehranu i posvećujući se redovitim treninzima. Iako su rezultati bili vidljivi i nakon emisije, Štefica iskreno priznaje da su je životne okolnosti nakratko usporile. Naime, tijekom protekle godine suočila se s ozbiljnim zdravstvenim problemima, zbog kojih je morala proći čak pet operacija. "U 2023. godini sam imala pet operacija i zbog toga sam dobila nekoliko kilograma. Sada sam rekla da je više dosta toga, pronašla sam si trenericu i počela sam ozbiljno trenirati. Prehrana je najvažnija, a poslije toga trening. Treniram četiri puta tjedno, trenutačno imam 115 kilograma, a cilj je doći ispod sto kilograma. To mi je cilj do ljeta. Sad kad grizem, mislim da je to moguće", rekla je Štefica početkom godine za RTL.hr. Tada je otkrila i kako je nakon showa posložila život te upoznala, kako kaže, ljubav. "Sretna sam, posložila sam si život, malo živim s roditeljima, a malo s...hajmo reći da se dogodila ljubav. Vodim život kako hoću, nemam više teške i tmurne dane, ne pijem više nikakve tablete, udovoljavam sebi, putujem, vježbam, hodam...", zaključila je Štefica. Kako danas izgleda simpatična Štefica - pogledajte u našoj galeriji.