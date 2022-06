Gledatelji 'RTL Danas' odlično su prihvatili promjenu termina središnje informativne emisije RTL-a koja je jučer bila gledanija od konkurentskih te u udarnom terminu ostvarila 21,3 posto udjela u gledanosti u ciljnoj skupini od 18 do 49 godina dok je idući konkurent imao 16 posto udjela u gledanosti.

Gledatelji su još jednom pokazali da večeri najradije provode uz RTL pa je, uz to što je glavni kanal bio najgledaniji kanal u udarnom terminu s 19,66 posto udjela u gledanosti u ciljnoj skupini od 18 do 49, te za čak 26% gledaniji od prvog konkurenta, grupa RTL kanala ostvarila 28,62 posto udjela u gledanosti u ciljnoj skupini od 18 do 49 i također bila gledanija od konkurentske.

Sjajna gledanost Večere za 5 na selu

Omiljeni kulinarski show 'Večera za 5 na selu' ima vjernu publiku i standarno postiže odlične rezultate te jučer je ostvario sjajnih 27 posto udjela u gledanosti u ciljnoj skupini od 18 do 49. Gledatelji su odlično prihvatili i početak nove serije RTL-a 'Miriše na ljubav' čija je prva epizoda sinoć bila gledanija od konkurentske strane serije.

