SPEKTAKL U TLZP: U večeri fenomenalnih transformacija pobjedu je odnio Amel

“Tvoje lice zvuči poznato” donijelo je novu večer sjajnih i nevjerojatnih transformacija, a pobjedu je ovaj put odnio Amel Ćurić transformiran u Josipu Lisac.

Što je bolje od Elvisa? Dva Elvisa

Prvi je na binu izašao Damir Poljičak, koji je nastupio s dječakom Davidom Bojčićem, a dva Elvisa na bini nisu nikoga ostavili ravnodušnim. “Spektakularno otvorenje emisije, svaka čast”, pohvalio je Kedžo Davida i Damira na pozornici TLZP-a.

Maja opet oduševila žiri

Pobjednica prve emisije Maja Bajamić, ovaj put, kao Panjabi MC izvela je zahtjevnu pjesmu Mundian to bach ke, a da joj je i ova transformacija ‘legla’ složio se i žiri. “Imala si tešku zadaću nakon Arethe Franklin i pobjede, opet ‘uletit’! Izgled, stav, laga, baš muško! Svaka čast”, komentirao je Lozar. Kedži se također svidio nastup, a Nives je rekla: “Ti si toliko visoko postavila ljestvicu da ja više ne znam što bi ti rekla. Super si, čudo!”

Vilenica se malo oslobodila

Ana Vilenica je podigla atmosferu u studiju showa kao Kelis, izvedbom pjesme Trick me. “Izgledaš fantastično, maska, predivno i vokalno si dobra. Drago mi je da nemaš više straha”, komentirala je Nives. “Ja sam se nekoliko puta zaljubio u tvoj izgled, u tvoju pojavu. Baš si lijepa i lijepo si pjevala. Glumački si fantastično odradila. Nastavi tako dalje”, rekao je bio Mario

Drele rasturio Viljamovku

Davor Dretar Drele odjenuo je prvi putu u showu haljinu i transformiran u Nedu Ukraden izveo pjesmu “Vilijamovka”. “Dernek se dogodio. Bilo ja jako zabavno, mi smo i zaplesali. Nastup je bio genijalan”, rekao je Kedžo. “Mislim da bi Neda bila zadovoljna. Stoički si to odradio. Osjetila sam tu tvoju želju”, rekla je Nives.

Marko Mercury

Matko Knešaurek nastupio je kao legendarni Freddie Mercury. Prema mišljenju člana žirija Petrekovića, u usporedbi s prvom epizodom, Matko je ovaj put ‘odletio’, odnosno napravio veliki pomak naprijed. “Skinuo si njegovu statiku, geste, radnje, izraz lica, fenomenalno. Jako sam zadovoljan tvojim nastupom”, rekao je Petreković. Saša je komentirao: “Puno si slobodniji. Bio si u stavu, bio si Freddie.”

Amel kao Josipa Lisac

Amel Ćurić briljirao je imitacijom Josipe Lisac. “Zadovoljna sam što nisi otišao u pretjerivanje. Zaista si decentnim pokretima, elegantnošću, tu i tamo nekom energičnijom rukom dobio njezin diva moment i to mi se jako sviđa. Hvala ti što nisi pretjerao”, rekla je Nives nakon nastupa, a s njom se složio i Lozar: “Baš si ga zakucao u drugom dijelu, svidjela mi se ta neka decentnost”.

Ricky Martin u Katarininoj izvedbi

Latino zvuk u show ove nedjelje je dovela Katarina Baban nastupivši kao Ricky Martin s pjesmom ‘Cup Of Life’. Kedžo je bio jako zadovoljan njezinim nastupom: “Ti si skinula sve. Sve što je trebalo, ti si zadovoljila, energiju, čak i one pokrete od samog početka. Svaka ti čast!” Nives joj je poručila da je bila jako energična i kako si je već vizualizirala scenu u kojoj je ona na stadionu i pjeva svoju poznatu pjesmu. “Katarina je zabila!”, zaključila je Nives i dodala: “Vidjeli smo da ti dobro leže ti latino ritmovi, imaš totalno taj move, sve mi je bilo fantastično!

Pretinasta Tina

Paola Bekić Valić ovoga puta nije se trebala transformirati u suprotan spol, ali je imala jako zahtjevnu ulogu – utjeloviti Tinu Turner s pjesmom Golden Eye. “Ja ću svoju periku koju sam imao staviti o klin i reći zbogom Tini Turner. Sjajan glas! Bila si divna!”, poručio joj je Mario prisjetivši se svoje transformacije u istoimenu divu. “Balansirala si između onoga too much Tine, malo ne, ali ustvari je to dobro jer ćemo to pripisati tvojoj interpretaciji Tine. Imala si taj gard, izgledaš fantastično i to je to, ja sam zadovoljan!”, komentirao je Saša.