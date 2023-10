U novoj epizodi Večere za 5koju gledamo na RTL-ui platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, poduzetnica Snježana Štefan Pavlović iz Gušća ugostila je protukandidate prvog dana novog tjedna 'Večere za 5'. U goste su joj stigli kuhar Marko, konobarica Snježana B., kuharica Katarina te maturant Karlo.

Priprava večere

Za svoju večeru, Snježana je dobila 36 bodova. Svi su joj kandidati dali devet bodova, a argumenti su uglavnom bili isti - tvrdo meso i krumpir. Snježana B., je jedina, pak, imala prigovor na desert, rekavši da ga je bilo previše.

Pripravu večere Snježana Š. započela je glavnom jelom 'Na starinski i na moderan način'. "Spajamo nešto fino i ukusno - ukratko", komentirao je Karlo naziv glavnog jela - pečenog svinjskog buta s domaćim povrćem. Uslijedila je priprava predjela 'Kaj su jeli naši stari'. Snježana Š. spravila je pečeni špek, žgance, sir i vrhnje. Za kraj, Snježana je spravila 'Noinu omiljenu slasticu' - desert koji sačinjava palačinke na domaćoj masti, voće i šlag.

Pripravu jela uspješno je Snježana Š. privela kraju, a potom je pripremila stol u svom vrtu, gdje je dočekala goste i ponudila aperitiv - medicu, višnjevac i orahovac. "Doček je bio dobar, možda je domaćica imala malu tremu, ali bilo je sve ok", komentirao je Marko. "Mislila sam da će biti nervoznija, ali nije bila", dodala je Snježana B. "Izbor aperitiva je bio jako dobar, po mom guštu", zaključila je Katarina.

Serviranje večere

Uslijedilo je predjelo 'Kaj su jeli naši stari'. Špek, žganci, sir, vrhnje - rapsodija starinskih okusa stigla je pred ekipu. "Bila sam gladna, bilo je fino slano, možda da je malo ljepše ukrašeno, ali ok", komentirala je predjelo Snježana B. "Okus je bio fin, to i doma inače jedemo, fino mi je bilo", komentirao je Marko. "Ništa posebno, onako kako jedem i doma za doručak", zaključila je, pak, Katarina.

Glavno jelo iduće je stiglo pred goste - 'Na starinski i na moderan način'. Gostima je Snježana Š. servirala svoj krumpir te šniclu u umaku od povrća. "Izgled glavnog jela je bio ok, vidjelo se da je malo previše ispečena svinjetina, no upila je sok od umaka", komentirao je glavno jelo Karlo. "Umak kao da je bačen na ono meso bio. Okus je bio ok, samo što su meso i krumpir bili tvrđi", dodao je Marko.

'Noina omiljena slastica' posljednja je stigla pred ekipu - Snježana Š. poslužila im je palačinke sa sladoledom i želeom od višnji. "Jako mi se svidio, bio je lijep", komentirala je Katarina. Snježani B. je, pak, bilo previše. "Bilo mi je obilno, zato sam ostavila, ne zato što mi nije bilo fino", dodala je. "Okus je bio fantastičan", zaključio je Marko.

Snježana Š. je, uz ukusni desert, ekipi za kraj poklonila i svoje domaće proizvode. "Pokloni su bili jako lijepi, prva liga", komentirala je Snježana B. Njezina imenjakinja ekipi je poklonila domaći med. Nove epizode 'Večere za 5' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

