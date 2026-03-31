Simona Mijoković postaje TV voditeljica: 'Ovo je nastavak mog osobnog puta i svjedočanstva'

Nekadašnja starleta i glazbenica, a danas uspješna autorica knjiga Simonu Mijoković uskoro ćemo gledati u novoj ulozi - postaje voditeljica na Laudato televiziji.

Emisija nosi naziv "Novi život", što snažno simbolizira poruku kako nikada nije kasno za novi početak. Upravo u emisiji planira gledateljima prenijeti iskrene priče i autentična svjedočanstva. Kako objašnjava, emisija bi gledateljima trebala pružiti nadu, ohrabrenje i konkretne primjere priča o životnim borbama i pronalaženjima novog smisla.

"Želimo pokazati da promjena nije samo moguća, nego da je dostupna svakome", tvrdi 41-godišnja Mijoković.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Za mene kao voditeljicu ovaj angažman ima posebno značenje. Svaki susret s gostima podsjeća me koliko Bog može djelovati u ljudskom životu i koliko je važno da se takva svjedočanstva čuju", izjavila je Mijoković uz objašnjenje kako je ova poslovna prilika osobni dar.

Mijoković govori kako je voditeljska uloga za nju posebna radost jer na taj način može služiti drugima kroz medij televizije koji dopire do mnogih.

"Ovaj projekt za mene je puno više od televizijske emisije, on je nastavak mog osobnog puta i svjedočanstva", izjavila je za Laudato.

Naime, početak emisije zakazan je za Uskrs, 5. travnja, a već u prvoj epizodi o svojoj će vjeri govoriti glazbenica Ivana Kovač te Mijo Nikić, svećenik i psiholog.

Podsjetimo, do svoje 27. godine Simona je živjela u grijehu, i kako je jednom prilikom izjavila, bila je upoznata sa svim smrtnim grijesima. Na ljeto 2008, kao 24-godišnjakinja, odlučila je rastati se od svog tadašnjeg supruga Ante Gotovca, zagrebačkog poduzetnika, s kojim ima kći Gabrielu, danas 30-godišnjakinju.

Ljubavnu sreću pronašla je uz Austrijanca Stanislava Mijokovića kojem se zavjetovala na vječnu ljubav 2016. godine u crkvi Blažene Djevice Marije u Stenjevcu. U braku su dobili četvero djece: 7-godišnjeg Joshuu, 6-godišnju Amaliu Josipu, 4-godišnju Zvjezdanu i 3-godišnjeg Mihaela. Uz to, Simona je nedavno postala i baka jer je njezina kći Gabrijela u lipnju 2025. na svijet donijela dječaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Uskoro sve skuplje? Rat diže cijene plina i transporta, a stručnjaci upozoravaju: 'Najgore tek dolazi'