Silvija Temšić se osvrnula na posljednjih godinu dana svog života i na veliku transformaciju koju je postigla u showu "Život na vagi". Od ulaska u show, u srijedu je prošlo točno godinu dana, a tim povodom Silvia je podijelila emotivnu objavu na Instagram profilu.

Objavila je fotku na kojoj se nalaze svi kandidati "Života na vagi" te fotografije koje pokazuju njezinu i Mislavovu transformaciju.

"10.7.2023. - 10.7.2024. Godina je prošla. Uspomene su ostale upisane duboko u srcima, što one lijepe, što one manje lijepe. Jedno nezaboravno iskustvo, još nezaboravnija ekipa. Promjene su vidljive i one izvana i one iznutra. Najvažnije je da smo mi zadovoljni sami sobom, da je zdravlje u prvom planu. I da prvenstveno volimo sami sebe", napisala je Silvija.

Također se zahvalila Edinu Mehmedoviću, nutricionistici Martini Mlinarić, trenerici Mirni Čužić i voditeljici Marijani Batinić.

Foto: RTL Silvija i Mislav

Podsjetimo, Silvija Temšić i Mislav Vlašić upoznali su se u sedmoj sezoni "Života na vagi" i zaljubili se. Nakon showa su nastavili ljubavnu vezu i sretniji su nego ikad.

