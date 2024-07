Silvija Temšić i Mislav Vlašić upoznali su se u RTL-ovom showu "Život na vagi", čije propuštene trenutke možete pogledati na platformi Voyo, gdje su započeli svoj ljubavni odnos, a sada su se, nakon godinu dana veze, zaručili.

Detalje prosidbe Silvija je otkrila u intervjuu za RTL.hr.

Foto: RTL Silvija i Mislav

"Mislav je bio tri dana na terenu u Dalmaciji i jučer je taman trebao doći. Budući da sam mu poklonila dobar poklon za rođendan, odlučila sam za godišnjicu neku sitnicu. Nakon naših rođendana počeli smo razgovarati o tome kako bismo obilježili našu godišnjicu i bismo li negdje otputovali, a onda je Mislav rekao da će on sve organizirati", ispričala je Silvija, pa opisala kako je izgledao trenutak prosidbe.

"Morala sam ići do mjesta iznenađenja s povezom na očima. Mislila sam da će me iznenaditi odlaskom na neku lokaciju na koju sam željela otići; nisu mi pale na pamet zaruke. Vozili smo se po nekim zavojima i čak mi je bilo malo muka jer sam imala povez. Došli smo do Lipe, gdje smo bili dva mjeseca u 'Životu na vagi', tamo gdje smo se upoznali. Ondje je pripremio dekicu za piknik, kiflice i vino. Sjeli smo tamo, još smo sreli i neke ljude koji su nas zaustavili i pričali s nama, a onda je Mislav otišao do auta i rekao da mora još nešto donijeti. Rekao mi je da uzmem mobitel da malo snimamo da smo tu kod Lipe. I onda je kleknuo, zaprosio me, a ja sam ostala bez teksta. Nisam znala što, kako, suze su mi potekle. Osjećam se prekrasno, presretno i nisam to očekivala. Baš smo sretni", rekla je Silvija.

Bivša kandidatkinja "Života na vagi" je sada opisala kako joj je godina s Mislavom prošla vrlo brzo te kako je upravo on nešto najljepše što joj se dogodilo u životu.

"Jako sam sretna i ne znam više kako bih opisala svoj odnos s Mislavom. Svaki trenutak s njim za mene je sreća. To je bila skoro ljubav na prvi pogled. U 'Životu na vagi' smo igrali belu i tu su već bili pogledi i tako je i krenulo", ispričala je Silvija, pa kao najromantičniji trenutak u njihovom odnosu izdvojila prosidbu na mjestu gdje su se upoznali.

Otkrila je da ona i Mislav nisu baš išli na spojeve, ali su zato svaki mjesec obilježavali datum na koji su se upoznali. "Rekao je da mu je bilo najromantičnije kad sam mu poklonila diplomu za najboljeg dečka", rekla je Silvija za RTL.hr.

Foto: RTL Silvija i Mislav

Osvrnula se i na važno pravilo oko kojeg su se ona i Mislav dogovorili još u "Životu na vagi". "Rekli smo da nijednu večer nećemo otići spavati posvađani. Dogovorili smo se sve uvijek riješiti razgovorom i stvarno tako i jest i nakon godinu dana", istaknula je Silvija.

Dodala je i kako će uskoro početi planirati vjenčanje. "Samo da se malo smirim od ovog uzbuđenja", zaključila je.

Foto: RTL Silvija i Mislav

