SILVIA PROVOCIRALA BARBARU, A ONA JOJ BRUTALNO UZVRATILA: ‘Uzet ću ti glavu onda’

Silvia kaže kako čeka priliku da iskoristi svoju divlju ružu, a nada se da će Barbari preoteti spoj s Mijom

Manje je djevojka u vili u showu “Gospodin Savršeni”, no podbadanja nisu prestala, a Nikolina tvrdi se da među provokatorima ipak ističe Barbara.

“Svi pomalo podbadamo, to je istina, ali rekla bih da se Barbara ističe u podbadanjima”, rekla je Nikolina, a Barbaru je zanimalo kako se Silvia osjeća zato što ima divlju ružu. “Čekam priliku da je iskoristim. Nadam se da ćeš ti dobiti spoj pa da ti ga uzmem”, u istom tonu odgovorila je Silvia, a Barbara nastavila: “Uzet ću ti glavu onda.”

Poslije su se djevojke okupile uz bazen, a Barbaru je ovaj put zanimalo što muči Emily. “Nekad ne razumijem neke stvari, ali radije zatvorim oči i razmišljam to sama sa sobom. Ne muči me ništa, ali ima ljudi koje stalno nešto muči”, rekla joj je Emily, a kad je Zagrepčanka inzistirala da joj kaže koga to nešto muči, Emily joj je odgovorila: “Tebe. Muči te što nisi bila ni u pismu, niti si bila ta koja je imala ružu.

Barbara se naslađivala i smijala

Imam osjećaj da je nepotrebno konstantno spominjati iste stvari i Nušine krive motive o kojima je ona zapravo i razgovarala s Mijom. Ako je ona ovdje, ne vidim to kao neki problem za Miju, pa je onda nepotrebno da se tu netko nađe kao dežurni dušobrižnik”.

A kad je Silvia “preotela” Nušin spoj i otišla s Mijom, Emily je komentirala: “Kako je uopće mogao misliti da će stvarno doći ta koja je napisana? Zna li on kakva je Silvia osoba?”. Istodobno, Barbara se nije prestajala smijati od sreće što Nuša ne ide na spoj, a Slovenka se čudila tome.

“Meni je bilo tako smiješno što Nuša ne ide na spoj, a još je smješnija bila njezina reakcija jer je glumila kao da ju nije toliko dodirnulo, a zapravo ju je pošteno pogodilo”, rekla je Barbara, a Nuša dodala: “Mislim da je svjesna kako će možda ispasti na sljedećoj ceremoniji i zbog toga se ponaša kako se ponaša.”

