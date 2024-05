Jeste li znali da je serija o legendarnoj vladarici Sisi snimana i u Hrvatskoj?

Romantična dramska serija povijesne tematike ''Sisi'' koju možete gledati na platformi Voyo prati život obožavane austrijske carice i ugarsko-hrvatske kraljice Elizabete Austrijske poznatije kao Sisi, koja je bila supruga cara i kralja Franje Josipa I. te carica Austrije od 1854. do 1898. godine, sada ulazi u novo doba pričom prepunom intriga i žudnji. Nezaboravna članica vladarske obitelji već dugo fascinira publiku, a suvremena ekranizacija slavne priče o sazrijevanju carice Habsburškog Carstva koja je ušla u političku povijest serijom ''Sisi'' osvaja gledatelje novog naraštaja.

Ulogu carice Elizabete, čiji je fikcionalni lik 1950-ih godina besmrtnim učinila njemačko-francuska glumica Romy Schneider, sada tumači švicarsko-američka glumica Dominique Devenport, koja kaže: "Sretna sam i ponosna što sam dobila priliku tumačiti mladu ženu s velikim snovima i snažnim osjećajima koja se bori za svoje vrijednosti."

Ljubav bez premca

Tinejdžerica Sisi zaljubljuje se u moćnog muškarca, cara Franju, kojeg tumači njemački glumac Jannik Schümann i u središtu priče je odnos između carskog para dok se Sisi bori za svoje ideale te protiv strogog dvorskog režima. Ljubav njezina života je muškarac čije emocije sputava fasada ozbiljnog vladara Austrougarskog Carstva, a Jannik Schümann je rekao: "Svojim najvećim glumačkim izazovom smatram utjelovljenje cara Franje zbog same kompleksnosti lika jer mi je bilo izazovno naći ravnotežu između neosjećajnog i ozbiljnog muškarca s jedne strane te simpatičnog i nedužnog s druge."

Raskošna produkcija, senzacionalni kostimi i snimanja u raznim zemljama pridonijeli su još većoj popularnosti serije. Primjerice, scene iz treće sezone snimane su u Lijepoj Našoj! Glumci i televizijska ekipa proveli su nekoliko dana u Hrvatskoj, snimajući na nekim od najljepših lokacija južne Dalmacije - Trstenom, Zatonu i Konavlima. Iako su bili kratko, svi su bili oduševljeni našim plažama, tirkiznim morem te delicijama našega kraja. „Snimanje je bilo fantastično; od jahanja do snimanja ratnih scena, koje sam snimao prvi put i bio fasciniran kad je u jednoj sceni sve eksplodiralo oko mene. Posebno uzbudljivo bilo je snimati u kočiji, pogotovo kad bi nas mještani vidjeli“, rekao je Jannik.

Glavobolja zbog bujne kose

Serija je premijerno prikazana u Cannesu, a glumci su bili jako uzbuđeni zbog toga. Dominique je objasnila kako je zbog raskošne Sisine kose morala nositi golemu periku, što nije bilo lako kao što se čini na prvu jer bi zbog količine kose imala glavobolje, a i prekrasni kostimi nisu bili tako jednostavni za nošenje.

"Morala sam se naviknuti na haljine, naučiti se kretati jer su uske, teške i ne možete pravilno disati u njima. Ali upravo je tako bilo tada, i to mi je bilo najuzbudljivije", rekla je Dominique dok Jannik nije imao takvih problema jer njegova uniforma nije bila teška tridesetak kilograma! "Ipak, to nam je pomoglo da lakše uđemo u naše likove", objasnio je glumac koji se nosio s nešto drukčijim izazovima.

"Intenzivno sam učio jahati i nakon samo dva mjeseca galopirao sam po latvijskim šumama, što je bilo prekrasno. Učio sam i mačevanje, kao i carski bonton. Pripreme za snimanje bile su intenzivne, a kad bismo stigli na set, bio je još pompozniji nego što smo mogli zamisliti."

Druga strana

Glumci ističi i da su svoje likove željeli interpretirati na malo 'humaniji' način. "Trudili smo se drukčije prikazati princezin život i držali smo se nekih univerzalnih problema. Pričamo priču o mladoj djevojci koja se iznenada seli s imanja svog oca, dvorca Possenhofen, u palaču u Beču. I odjednom se nađe u zlatnom kavezu!" rekla je Dominique, a Jannik nastavio: "Također, pričamo o caru koji ne sjedi samo u uredu i dogovara sastanke, nego je u vojsci od svoje šeste godine, imenovan carem Austrije i Ugarske s osamnaest i koji ratuje! Pokazujemo koliko je to bilo psihički zahtjevno jer uz sve to, pokušava ugoditi svojoj majci te dobro upoznati svoju suprugu zato što to prije braka nije bilo moguće. Željeli smo prikazati Franza potpuno drukčijeg od onog iz pedesetih godina. Pričamo priču i o njegovoj mračnoj strani te mladoj ženi koja nema baš tako sretan brak."

Jannik otkriva i koliko je neizmjerno sretan što je dobio priliku utjeloviti baš Franza. "To je ostvarenje mojih snova jer sam uvijek želio biti princ, a i kao mali gledao sam filmove i mjuzikl o Sisi. Mjuzikl je imao primjeru u godini kad sam rođen i otad sam ga gledao puno puta, pa mogu reći da imam posebnu vezu s Elizabetom."

