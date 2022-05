Vrhunske serije ne stvaraju se samo u Hollywoodu, posljednjih nekoliko godina u našem susjedstvu snimljene su serije koje su svojom sjajnom produkcijom, odlično napisanim scenarijima i ponajboljim glumačkim postavama zadivile sve gledatelje. Od ovog proljeća na kanalu RTL Adria gledatelji će imati priliku vidjeti čak sedam ponajboljih serija koje nikog neće ostaviti ravnodušnim, neke će uistinu dirnuti, neke pak duboko pogoditi. Od četvrtka, 19. svibnja u 22:50 sati s prikazivanjem počinje prva od njih, krimidrama 'Tajkun'.

Tajkun

Uzbudljiva kriminalistička serija ‘Tajkun’ upoznaje nas sa životom Vladana Simonovića (Dragan Bjelogrlić) koji je svoje ogromno stekao bogatstvo počeo stjecati tijekom raspada Jugoslavije. Život tajkuna čvrsto je povezan sa svijetom podzemlja, a naravno i samog političkog vrha. Nakon pokušaja atentata na njega, nitko mu od njih ne želi pomoći, pa istragu mora provoditi sam, što će ga dovesti do onih s kojima je nekoć morao sklopiti vražji pakt kako bi uspio.

Uz jednog od najpoznatijih regionalnih glumaca, Dragana Bjelogrlića („Senke nad Balkanom“, „Vratit će se rode“) koji je utjelovio glavnog lika, tajkuna Vladana Simonovića, u seriji je četrdesetak odličnih glumaca među kojima su i hrvatski. Jedna od Vladanovih najbližih osoba je Ksenija, koju glumi hrvatska glumačka zvijezda u usponu, Tihana Lazović („Novine“), a u epizodnoj ulozi našao se i Janko Popović Volarić koji je utjelovio hrvatskog tajkuna Gorana Dora.

Seriju „Tajkun“ ne propustite gledati od četvrtka, 19. svibnja u 22:50.

Crna svadba

Prva regionalna horor-serija upoznat će vas s vlaškom magijom i okultnim ritualima. Prema starom i poprilično stravičnom običaju, koji se prakticirao u istočnoj Srbiji, kada umre mlad muškarac stasao za ženidbu, priređuje mu se takozvana „crna svadba“. Muškarac se pokapa u crnom svadbenom odijelu, a uz grob ga ispraća djevojka ili zaručnica odjevena u vjenčanicu. Ona sklapa simboličan brak s pokojnikom, koji traje godinu dana, nakon čega mlada stječe pravo naći novog muža.

Serija je inspirirana stravičnim istinitim događajem koji je šokirao cijelu regiju 2007. godine. Priča nas nas vodi u seoce u istočnoj Srbiji, gdje Mitar (Slavko Štimac), inače miran čovjek, iznenada na brutalan način ubije dvanaestero susjeda. Petar Ćirić (Uliks Fehmiu), pregovarač sigurnosne agencije, pokušava uvjeriti Mitra da se preda, no kada izgovori riječ „katabaza”, nesretnik si puca u glavu. Pokušavajući rasvijetliti motive zločina, Petar i inspektori Tomić (Nikola Kojo) i Blagojević (Nebojša Milovanović) zovu psihologinju Natašu Janković (Jelena Đokić) da kao sudska vještakinja utvrdi motiv. Na put razotkrivanja misterija ovog stravičnog zločina stat će mnogi ljudski, ali i neljudski faktori koji će uzdrmati sve učesnike.

Seriju „Crna svadba“ ne propustite gledati od četvrtka, 2. lipnja u 22:50.

Pevačica

Serija kroz svijet nemilosrdni estrade, magije i vidovnjaka pokazuje koliko su neki ljudi spremni doslovno na savez s vragom kako bi se domogli onog što silno žele. Uloga nesretne mlade zvijezde u usponu pripala je srpskoj pjevačici Milici Pavlović, koja se po prvi put upustila u glumačke vode. Još prije snimanja serija je izazvala veliku pozornost medija jer su je počeli povezivati sa nedavnim stvarnim zločinom u Srbiji – ubojstvom mlade pjevačice Jelene Marjanović. Iako je glavna glumica izjavila kako ona ne glumi preminulu Jelenu, autorica serije Nataša Drakulić priznala je kako je serija donekle inspirirana ovim slučajem.

Serija donosi većini nepoznatu, mračnu stranu estrade, gdje nema previše mjesta za prijateljstvo i gdje se pogreške ne praštaju. Autori serije su Nataša Drakulić i Predrag Antonijević, koji su radili i na serijama 'Državni službenik' i 'Ubice mog oca' koje gledamo na RTL-u.

Kalup

Izvrsna i potresna socijalna drama 'Kalup' inspirirana je šokantnim stvarnim događajima, jednom od najtežih tema, krađom novorođenčadi. Scenarij je složen po elementima istinitih priča i svjedočanstvima nesretnih roditelja iz afere „nestale bebe“ koja je desetljećima tresla bivšu Jugoslaviju. Majkama je rečeno da su bebe umrle na porodu, no tome nije bilo nikakvih dokaza. Nisu bile u mogućnosti niti vidjeti svoje preminule bebe, niti su dobile smrtni list i popratnu medicinsku dokumentaciju. Izbezumljeni roditelji vjeruju da su im djeca oteta i prodana bogatim bračnim parovima u inozemstvu, ta vrsta organiziranog kriminala nazvana je „baby mafija“.

Scenarist i redatelj Vuk Ršumović („Besa“) odlučio je ove nesretne priče pretočiti u miniseriju i podići svijest ljudi o tajnama koje država skriva više od 50 godina. Radnja serije smještena je u sadašnje vrijeme, privatni istražitelj Ljuba (Milivoje Obradović) u ime skupine roditelja nestalih beba pokušava doći do istine. Njegova istraga tapka na mjestu jer se slučajevi vode kao zastarjeli, ali mu pažnju privuče priča Natalije Velisavljević (Nada Šargin), žene čija je beba prije više od dva desetljeća oteta izvan rodilišta. Slučaj nikada nije riješen, no s obzirom na to da otmica nikad ne zastarijeva, Ljuba se nada da će na taj način otkriti vezu s drugim nestalim bebama.

Kalkanski krugovi

Serija „Kalkanski krugovi“ odlične produkcije kombinacija je drame, trilera i misterija, donosi priču o razdoru u obitelji, ljubavi, ali i mračnim tajnama te drevnim prokletstvima šume Zabran od kojih nitko nikad nije uspio pobjeći. Serija vješto isprepliće priče o ljudima iz malog sela Dola, čiji su životi obilježeni stoljetnim sukobom dviju obitelji te seoskim legendama i vjerovanjima o mitskim bićima koje i danas utječu na njihov način života i životne izbore. Uz komplicirane obiteljske odnose, kroz seriju pratimo ljubavne priče različitih generacija, likova koji će se tek upoznati, ali i onih koji su svoju ljubavnu priču započeli prije mnogo godina, no stjecajem različitih okolnosti nisu je imali prilike završiti.

Dejan Matić (Vojin Ćetković) arhitekt je iz Beograda čija je kći Miona (Ivana Zečević) upala u loše društvo i probleme sa zakonom. Odlučan je u tome da se ponovno zbliži s kćeri i vrati je na pravi put, pa zajedno odlaze u malo selo Dol u Šumadiji, rodno selo Dejanovih roditelja, gdje im je prvi susjed stric Velibor

Matić (Žarko Laušević). Za to vrijeme, mutni poduzetnik Maksimović planira gradnju hotelskog kompleksa u šumi Zabran. Iako mjesto na prvi pogled djeluje idilično, male kuće s velikim voćnjacima i nepreglednim livadama i šumama, stric Velibor se žestoko protivi gradnji hotela i nije u tome sam. Nekim mještanima Dola šuma Zabran predstavlja puno više od djedovine i spremni su na sve da očuvaju njenu mračnu tajnu.

Jedini izlaz

Odličan psihološki triler ‘Jedini izlaz’ sniman je po strogim pravilima trilerskog žanrovskog sustava i donosi intrigantnu priču o neobičnoj sudbini Ane Kolar, koju utjelovljuje sjajna Anđelka Prpić („Andrija i Anđelka“). Ana je za vrijeme velikog požara u klubu ’Jedini izlaz’ izgubila muža Sašu (Janko Popović Volarić), ali i sjećanje na tu kobnu noć. Preokret nastaje šest godina kasnije, kada od nepoznate osobe dobije snimku na kojoj vidi pokojnog muža i povjeruje da je on još živ. Potraga za Sašom vodit će Anu kroz zamršen krug nasilja, laži i ucjena te će dovesti u pitanje sve što je mislila da zna o tragediji, ali i o svojoj obitelji.

Istovremeno, iznenadna smrt kćeri Aninog najboljeg prijatelja uvlači inspektora Dejana Štrpca (Ljuba Bandović) u lanac zločina koji, čini se, započinje misterioznim nestankom mlade pripravnice prije šest godina. Dok je sve protiv njih, dvoje junaka započinje zajedničku potragu za istinom koja će ih suočiti s mrežom laži, ucjena i ubojstava, ali i mračnim tajnama iz vlastite prošlosti.

Radio Mileva

Kako se već po samom nazivu da naslutiti, „Radio Mileva“ je humoristična serija i donosi priču o tri generacije žena koje žive pod istim krovom. Komedija „Radio Mileva“ nastala u režiji Elmira Jukića („Lud, zbunjen, normalan“), a prema ideji Nebojše Garića („Kamiondžije d.o.o.“) prati svakodnevni život Mileve, Natalije i Sonje.

Mileva (Olga Odanović) glava je kuće, ali i autoritet u čitavoj zgradi. Ona uvijek sve zna najbolje i nema toga što neće riješiti i u što se neće upetljati. Njezina kći Natalija (Marija Vicković) majčina je čista suprotnost. Profesorica je u gimnaziji, odmjerena, uravnotežena i vrlo racionalna, no njezina majka smatra je neuspješnom jer nema partnera i radi „za male pare“ u školi. Kako je s Natalijom očito negdje pogriješila, Mileva je odlučila unuku Sonju “uzeti pod svoje” kako bi od nje napravila svoju dosljednu nasljednicu. A Sonja je pak loša učenica, opčinjena društvenim mrežama i suvremenom tehnologijom u kojoj vidi svoju budućnost.

Vrhunske regionalne serije ne propustite gledati na kanalu RTL Adria.